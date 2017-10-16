Verileri Sızdırdığı İspatlanan OnePlus'dan Geri Vites!

Alternatif akıllı telefon üreticisi OnePlus hakkına geçtiğimiz hafta ortaya atılan kişisel gizlilik ihlali iddiaları doğru çıkmıştı. Çin merkezli firma bu bilgileri topladığı uygulama için desteğini sonlandırıyor.

Günümüzün yükleşe geçen üreticilerinden olan OnePlus, cihaz arayüzünde fabrika çıkışlı olan bir uygulama aracılığıyla kullanıcı verilerini kendi sistemine aktarıyor. Telefonların kimlik numaraları olan IMEI’leri, telefon numaralarını, MAC adreslerini ve bağlanılan mobil ağ adlarını sızdırdığı iddiaları, OnePlus'ın uzun süre başını ağrıtacakmış gibi duruyor. Verileri aktarmak amacıyla kullandığı ve aslında Ayarlar menüsünde gizlenmiş olan bir özellikle, kullanıcıların bilgi akışını engelleyebilecekleri söylenmişti. Ancak firmanın açıklamaları yetersiz kaldı ve şirket güven kaybetmeye başladı.

Kullanıcılarından ayrıntılı bilgiler toplayan OnePlus bu konudaki endişelerin giderek arttığını fark etti. Yayınlanan açıklama yazısında OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei, şirketin OxygenOS arayüzü kullanan cihazlarında "Analitiği iki farklı akışta olan yazılımların, kullanım analizleri ve cihaz bilgilerini güvenli bir şekilde firmaya ilettiğini" söyledi.

Pei, şirketin telefonun işletim sistemini daha da geliştirmek için bu bilgileri topladığını ve kullanıcıların verileri toplayan kullanıcı deneyimi programından çıkma seçeneğine sahip olduklarını vurguladı. Artan endişelere yanıt olarak şirketin programı ilerletmeye başlayacağına dikkat çekti ve toplanan verilerin şirket dışında paylaşılmadığını da sözlerine ekledi.

Yapılacak iyileştirmelerle, kullanıcıların bu veri akışından daha çok haberdar olmaları sağlanacak. Her ne kadar firma masum gözükse de, verileri ortalama bir kullanıcının bile güçlükle anlayacağı şekilde sızdırmak riskli bir iş. OxygenOS arayüzü kullanan bütün cihazlara, Ekim ayı sonunda programa dahil olmaları ve yenilenen hizmet şartlarına dair teklif almaları bekleniyor. Takip eden süreçte bilgi paylaşımını kabul etmeyen kullanıcıların verileri şirkete aktarılmayacak.