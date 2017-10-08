Android sisteminde en stabil kişiselleştirme opsiyonlarından biri olan Nova Launcher, Play Store üzerinde 50 milyon indirmeyi aştı.

Teknoloji devi firmalar tarafından üretilmeyen veya telefonlara önyüklü olarak gelmeyen uygulamaların 50 milyonluk indirme sayısını geçmesi pek sık karşımıza çıkan bir durum değildir ancak TeslaCoil'in Nova Launcher'ı, herkesin favori başlatıcısı olduğunu gösterdi ve tam olarak bunu başardı.

Bilmeyenler için kısaca özetleyelim, Nova Launcher, üçüncü parti bir Android ana ekran başlatıcısıdır ve her uzmanlık seviyesindeki kullanıcılarına inanılmaz genişlikte kişiselleştirme imkanları tanır. Öyle ki, bazen kendinizi saatlerce telefonunuzun ana ekran uygulamasının ayarlarını değiştirerek en iyisinin hangisi olduğunu ararken bulursunuz.

Uygulamanın kişiselleştirme seçenekleri arasında başlıca uygulama çekmecesini değiştirmek, arama çubuğunu değiştirmek, ana ekranın soluna Google akışını eklemek, ikon boyutlarını ve yazılarını ayarlamak sayılabilir. Uygulama ücretsiz olarak Play Store üzerinden indirilebilir ancak tüm özellikleri kullanabilmek için Prime adlı yardımcı uygulamasını 10 TL karşılığında yine Play Store'dan edinebilirsiniz. Her iki şekilde de uygulamada herhangi bir reklam bulunmaması ücret ödemek istemeyenler için de sevindirici bir haber.

TeslaCoild ekibine şimdiye kadar Android ekosistemine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Eğer hala denemediyseniz alttan Nova Launcher'i indirebilirsiniz.