Google, ünlü hard rock grubu KISS ile anlaştı. KISS grubunun bas gitaristi Gene Simmons, iPhone'u(!) üzerinden attığı mesajla Google Pixel'i öve öve bitiremedi.

Dünyanın en ünlü hard rock gruplarından KISS, Google ile anlaştı. Google Pixel telefonlarının elçisi olacak grup, Pixel’de yer alacak birçok kapak tasarımında yer alacak. Yapılan bir röportajda Google Pixel hakkında açıklamalarda bulunan Simmons, telefonu sevmesinin nedenlerini açıkladı. Simmons, Google Pixel için “Pixel’in zarif ve keskin görünümünü seviyorum. Teknolojik açıdan çok ilerlemiş, ancak yine de kullanımı son derece kolay” dedi. Google Blog'da yayınlanan röportajından sonra "KISS X GOOGLE" mesajıyla tweet atan Simmons, gönderiyi iPhone üzerinden attı. Simmons keşke Google Pixel'i överken iPhone'u kullanmasaymış.

Google Pixel’de en çok sevdiği şeyin kamera olduğunu söyleyen Simmons, cihazdan memnunluğunu bu şekilde dile getirdi. Gerçekten de alınan puanlar ve kullanıcı yorumlarına göre piyasanın en iyi kameralarından birisi Google Pixel’de bulunuyor. Google, Simmons ile birlikte Pixel ve Nexus serileri için “MyLiveCase” isimli koleksiyon serisi hazırladı.

Başarılı şarkılarının yanında konserlere çıkarken yüzlerine yaptıkları makyaj ve sahne gösterileri ile ön plana çıkan grup, bundan sonra Google Pixel ve Nexus telefonlarının yüzü olacak. Eğer grubun hayranı iseniz ve Google Pixel kullanıyorsanız, çok yakında KISS lisanslı telefon kapakları satın alabileceksiniz.