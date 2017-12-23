Kitabın Yazarı Açıkladı: Fi Dizisi Bitiyor!

"Fi-Çi-Pi" üçlemesinin yazarı olan Azra Kohen, son dönemlerin oldukça başarılı olan ve kitaplarından uyarlama olan Fi dizisinin 2. sezondan sonra bitirilmesi kararı aldığını açıkladı.

"Fi-Çi-Pi" kitap serisinin yazarı Azra Kohen geçtiğimiz günlerde bir radyo programına katıldı. Katıldığı radyo programında normalde 4 sezon olarak anlaşılan Fi dizisinin 2. sezonun finaliyle birlikte bitmesi kararını aldığını açıklayan Kohen, yine son kararın dizinin yapımcısı Ay Yapım ile yapılacak bir toplantıyla belirleneceğini söylese de, dizinin istediği şekilde gitmediği için bitmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Birinci sezonda ilk bölümün kitaba bağlı olduğunu ama ikinci bölümden sonra her şeyin değiştiğini belirten Kohen, "Üçüncü bölümden itibaren kitaptaki referans noktaları sabit kalarak, sadece birinci sezon için söylüyorum, bambaşka bir hikaye anlatıyorlar.İkinci sezonda sadece karakterler var ve o yüzden ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım. Buradan Ay Yapım toplantısına gideceğiz." dedi.

Doğru olanı yapmalarının gerektiğini ve şu an kendi merkezinden çıktığı için amacına hizmet etmediği için dizinin devam etmesinin bir anlamı olmadığını söyleyen Kohen, "Oturduğum yerden çok güzel para kazandığımız düşünebilir insanlar ama beni gerçekten yakından tanıyanlar ve anlayanlar bilsinler ki, benim amacım hiçbir zaman bir şey kazanmak olmadı. Bir şey yanlış gittiği zaman durdurmak için elimden geleni yapıyorum.” diye belirtti.

Dört sezon sürmesi gereken bir diziyi ikinci sezonda bitirmenin bazı hesaplaşmalara yol açtığını ve düşman edinmeden bunu becerebileceğini düşündüğünü söyleyen Kohen röpörtajına, "Edineceksem de yavrularımı korumak için, bir anne gibi davranmam gerekir. Dayağımı yemesi gereken varsa atarım. Dizinin muazzam bir ekibi var. Çok değişik bir standartta bu topraklarda çekilen bir dizi. Mert Baykal çok yetkin bir yönetmen. Aynı zamanda yapımcımız da çok iyi. Asla haksızlık etmek istemiyorum." diyerek devam etti.

Son olarak Kohen sözlerine şöyle devam etti, "Sorun bu kitapların senaryosunun çok önceden hazır olup sete gidilmesi gerekiyordu. Şu an bazen senaryoyu bekliyoruz, bazen uzun sürüyor, bazen başka aksilikler çıkıyor. Bu proje Ay Yapım'ın en gözde projesi. Bunu bana her zaman hissettirdiler. Fakat malzemenin yoğunluğu o kadar fazla ki, o yoğunluğun içinden bir hikaye çıkartıp 60 dakikaya sığdırmak çok zor. Belli yerlere dokunmadan çıkartılan bir hikaye de hikayenin özüne uygun olmuyor. Ellerinden geleni yaptılar. Bu topraklarda bu işi yapabilecek en iyi ekiple çalıştığıma eminim"

Yani son karar yapımcının ve Puhu Tv yöneticileriyle yapılacak toplantıyla alınacak gibi gözükse de, eserin asıl sahibi şu an için dizinin bitmesi taraftarı gibi. Bir yandan da epeyce sevilen ve çok iyi izlenme başarısı alan bir dizinin yayından kalkması söz konusuyken, bakalım son karar ne olacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Fi dizisi sizce sonlanacak mı?