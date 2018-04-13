Bir Tweet, Kitaplardaki Gümrük Vergisini Kaldırttı!

Yurt dışından getirdiği bir kitaba ödediği gümrük vergisinden şikayetçi olan bir akademisyen, tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Twitter’dan yaptığı paylaşım Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na kadar ulaştı, kitaplarla ilgili gümrük vergisi bu sayede kısmen de olsa kaldırıldı.

Akademisyenler, araştırmalarını yaparlarken çeşitli kaynaklara baş vurmak durumunda kalırlar. Eğer bu kaynaklara ulaşamazlarsa yurt dışındaki çeşitli akademik yayınların kitaplarını da kullanabilirler. Ancak yurt dışından gelen her şey gibi kitaplar da gümrükten geçtiği için onlar da gümrük vergisine tabi tutulurlar.

Prof. Yılmaz Esmer yaptığı araştırmaları kapsamında yurt dışından bir kitaba ihtiyaç duymuş ve kitabı sipariş etmişti. Ancak Esmer kullanılmış bir kitaba gümrük vergisi ödeyinde haklı bir şekilde duruma tepki göstermek istedi.

Kendisinin Twitter üzerinden yaptığı bu tepkili paylaşım insanların gündemine girince, olay Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye kadar ulaştı. Tüfenkci, Prof. Yılmaz Esmer’i telefonla arayarak konu ile ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, artık bundan sonra yurt dışından kargo yoluyla gelen kitaplara gümrük vergisi uygulamayacak.

Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu’ndan da geçen bu karar Resmi Gazete’de de yayınlandı ve 25 Nisan 2018’den itibaren yürürlülüğe girecek. Yayınlanan duyurunun tam metni şu şekilde:

“Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 euroyu geçmeyen eşya ile 150 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır."

Böylece Prof. Yılmaz Eser tek bir paylaşımıyla sosyal dayanışma örneği göstererek tepkilere neden olan bir durumu çözüme kavuşturmuş oldu.

