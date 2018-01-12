Ray Bradbury imzalı ünlü bilim-kurgu kitabı Fahrenheit 451'den uyarlanan aynı adlı diziden ilk fragman geldi. Dizinin bu bahar yayına gireceği söyleniyor.

Siberpunk ve distopya gelecek tahayyüllerinin hem en korkulan hem de en sevilen konuları arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız Netflix yapımı Altered Carbon bu konular arasında siberpunk olarak bilinen tarafta yer alıyor ve fragmanından gördüğümüz kadarıyla da oldukça etkileyici olacağa benziyor. Diğer bir konu olan distopya alanında ise HBO tarafından çekilen ve fragmanı daha yeni düşen efsanevi bilim kurgu kitabından uyarlanan "Fahrenheit 451" öne çıkacak gibi duruyor.

Dizinin konusunu bilmeyenler için ya da kitabını okumayanlar için veya daha önce sinemaya uyarlanmış olan o harika görseller silsilesini izlemeyenler için kısaca bir özet geçmek gerekirse Fahrenheit 451: baskıcı bir gelecekte, kitapların okunmasının yasa olduğu bir dönemde kitap yakanlardan birisi bir gün sorgulamaya karar verir ve olaylar gelişir. Bu arada kitabın, dizinin ya da filmin adının neden Fahrenheit 451 olduğunu merak edenler için de bilgi vermek gerekirse; Fahrenheit 451 kağıdın yanmaya başladığı sıcaklık olarak biliniyor.

Bradbury'nin romanının klasik bir bilim-kurgu kitabı olduğunu yukarıda da belirtmiştik. Kitabın ilk basımı 1953 yılında gerçekleşti. Fragramana gelince kitabın yakılmasından öte bir şey göremiyoruz ancak beklentileri karşılayacak gibi duruyor. Bu arada benden size öneri, kitabı okumadıysanız okuyun, sinemaya uyarlanmış halini izlemediyseniz de izleyin. Ha bir de yakın zamanda bir 1984 uyarlaması görmememiz için de hiçbir sebep bulunmuyor.