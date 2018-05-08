Kıvanç Tatlıtuğ Prison Break İçin Rekor Bir Ücret Talep Etti

FOX tarafından yayın hakları alınarak Türkiye'deki izleyicilerle buluşturulacak olan yerli Prison Break, zora girmiş olabilir.

Şahsen benim yabancı dizi deryasına giriş yapımımdır Prison Break. Henüz hiç izlememiş olan varsa, en azından efsaneler efsanesi olan ilk sezonuna göz atmasını tavsiye ediyorum. LOST'un boşluğunu doldurması için planlanan ve sonra alıp başını giden Prison Break, ilk sezonunun kalitesini hiçbir zaman yakalayamamıştı maalesef. Yine de hep iyi anılacak bir yapımdır.

FOX, yapımın Türkiye'de bir uyarlamasını çekmek için geçtiğimiz dönemlerde yayın haklarını satın almıştı. Gelen haberler, Michael Scofield karakterinin Türk versiyonunu Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandıracağı konusunda kendisiyle anlaşıldığını da söylüyordu. Bugün edindiğimiz yeni bir gelişmeye göre Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başına talep ettiği ücret, projeyi zora sokmuş olabilir. Nitekim Kıvanç Tatlıtuğ'un, kanaldan bölüm başına tam 280 bin TL talep ettiği söyleniyor.

Eğer ki Kıvanç Tatlıtuğ ile ekonomik problemler çözülemezse, gelecek sezonda (sonbahar aylarında) izleyiciyle buluşması beklenen yapım için farklı bir başrol arayışına girilebilir. Açıkçası haberi ilk duyduğumda, Ezel'deki Sekiz karakterini canlandırırken büründüğü, kısa saçlı, sakallı ve psikopat karakterin yüz ifadeleri, ses tonu gözümde canlanmış, role kendisini hemen adapte edebilmiştim.

Kendisi her ne kadar popüler kültürle bağdaştırılsa da, benim gözümde çok iyi bir oyuncudur. Umuyorum ki ilgili sorunlar çözülür ve rolü üstlenir.