Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi, ortak kurdukları Chan-Zuckerberg Vakfı için Meta isimli arama motorunu satın aldı. Bu arama motoruyla kullanıcıların akademik bilgilere ücretsiz ulaşması sağlanacak.

Dünya genelinde açık ara farkla en yaygın kullanılan arama motoru Google olsa da zaman zaman Google'ın karşısına güçlü rakipler çıkıyor ancak şu ana kadar hiçbir rakip dünya genelinde Google'ı tahtından edebilmiş değil. Belki de denediği zaman bunu yapabilecek isimlerden biri olan Mark Zuckerberg'in arama motoru satın alması Google'a rakip olacağı haberlerini de gündeme getirdi.

Eşi Priscilla Chan ile kurduğu Chan - Zuckerberg Vakfı adına bir arama motoru girişimi olan Meta'yı satın alan Zuckerberg üstün bir algoritmaya sahip arama motorunu böylelikle bünyesine katmış oldu. Özellikle akademik araştırmalar için kullanılan Meta isimli arama motoru gelişmiş algoritmasıyla bilgileri internetten adeta bir cımbız gibi çekip alıyor ancak Mark'ın amacı bu arama motoruyla Google'a rakip olmak değil.

Haberin girişinde de belirttiğimiz gibi Zuckerberg bu arama motoru girişimini eşiyle birlikte kurdukları vakıf adına satın aldı. Meta isimli bu arama motorunun Facebook yardımıyla da daha ileriye taşınacak algoritması testleri geçtiğinde Meta arama motoru ücretsiz olarak gelir amacı gütmeden kullanıma sunulacak yani düşünceli Mark reyizimiz göçüp gitmeden bu dünyaya akademik bilgiler edinebileceği iyi bir miras bırakacak. Kısacası bu arama motorunun Google ile yakından uzaktan bir alakası yok. (Tabii Google'ın da akademik arama motoru var ama o ayrı konu) Mark'ın Google'a rakip olduğu yönünde çıkan haberler ise sadece tık tuzağından ibaret.