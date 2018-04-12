Kıyamet Günü Uçağı Gökyüzünde Tatbikat Yapıyor!

Amerikan basını tarafından kıyamet günü uçağı olarak adlandırılan E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) adlı uçak bugünlerde gökyüzünde olası görevi için tatbikat uçuşları yapıyor. Sizler için bu kriz anı uçağının basına aktarılan özelliklerini inceledik.

Trump’ın Rusya’yı füze saldırısı ile tehdit ettiği tweet, son günlerde dünya basınını ve siyasi kesmi oldukça tedirgin etmiş gibi görünüyor. Amerikan Hava Kuvvetleri ise bu gerginliğin olası sonuçlarına karşı güvenlik önemlerini bir seviye daha üste çekerek basından sır gibi sakladığı ‘Kıyamet Günü Uçağını’ resmi olarak kulanmaya başladı. Aslen bahsi geçen uçak bir 'Boeing 747-200' olmasına karşın içinde barındırdığı türlü özellikler ile oldukça ilgi çekici görünüyor. Dilerseniz bu özelliklerden ‘yalnızca’ basına bildirilen kısmını incelemeye başlayalım.

Nükleer Saldırılara Karşı Son Derece Dayanıklı

Trump’ı ve komuta kademesini yüksek güvenlik önlemleri gerektiğinde taşıması planlanan bu uçak, herhangi bir nükleer saldırı ihtimaline karşı zarar görmeyecek şekilde dizayn edilmiş durumda.

Siber Saldırılara Karşı Analog Sistem İle Kontrol Ediliyor

Uçak oldukça mantıklı bir öngörü sonucu aslında eski sayılacak bir teknoloji ile yani analog sistem ile kontrol ediliyor. Zira günümüzde siber saldırıların boyutu ve geldiği nokta düşünüldüğünde, uçağın en önemli özelliklerinden biri olarak bunu da sayabiliriz. Bahsi geçen E-4B Nightwatch, aynı zamanda elektromanyetik saldırılardan da etkilenmeyecek şekilde düzenlenmiş durumda.

Tam 1 Hafta Boyunca Havada Kalabiliyor

1 Hafta boyunca sorunsuz bir şekilde havada kalabilen uçak doğal olarak bu özelliğini kullanabilmek için havada yakıt ikmaline ihtiyaç duyuyor. Ama yine de aktif olarak kalabildiği süre göz önüne alındığında son derece etkili olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca uçağın tek seferlik yakıt doldurumu ile tam 35 saat 40 dakika havada kalabildiğini de belirtmekte fayda var.

Şu sıralar aktif olarak ABD Başkanı Trump’ın ülke dışı seyahatlerinde Trump’tan önce havaalanına indirilen ve yedek plan olarak göreve hazır bekletilmeye başlanan 112 kişi kapasiteli uçağın, saha görevine başlaması dünya gündeminde birçok soru işaretine ve türlü saldırı ihtimali senaryolarına sebep oluyor.

Siz ne dersiniz bu uçak siyasi dünya gündemi için yaklaşan büyük ölçekli bir tehlikenin ilk sinyallerini gökyüzünde dolaşan bir akbabaymışcasına belirtiyor olabilir mi?