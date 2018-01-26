‘Kıyamet Saati’ İleri Alındı, Sonumuza 2 Dakika Kaldı!

1947’den bu yana güncellenen Doomsday Clock (Kıyamet Saati), insanlığın gündemine göre dünyanın sonuna ilişkin sembolik zaman belirteci olarak biliyor. Dünyanın gün geçtikçe daha tehlikeli bir yer olduğuna dikkat çekmek için yürütülen proje, 30 saniye birden ileri alındı.

İnsanlık, yaşadığımız son yüz yılda iki dünya savaşı, soğuk savaşlar, politik ve diplomatik krizler, küresel ısınma ve kitlesel yok oluş tehditleriyle dünyanın sonunu getirmeye çok yaklaştı. Ne yazık ki yaşadığımız gezegene bir an durup dışarıdan bakınca, hiç de iyi bir geleceğin bizi beklediğini söyleyemiyoruz.

Atom Uzmanları Bülteni adındaki bir oluşumun üyesi olan bilim insanları tarafından yürütülen sembolik Kıyamet Saati projesi de bizi bekleyen olası sonun zamanını ölçüyor. Gündeme ve en güncel tehditlere göre Kıyamet Saati güncelleniyor.

En son 1953 yılında ABD ve Rusya’ın gerçekleştirdiği Hidrojen bombası testlerinden sonra ileri alınan saat, son iki yıldır 30 sn ileri alınıyor:

ABD’nin başken Washington’da alınan kararı açıklayan bilim insanları, saati ileri almak için verilen kararın hiç de kolay olmadığını ve birden fazla etmenin bu karara neden olduğunu belirttiler. Söz konusu etmenlerin en tehditkarı ise nükleer teknolojiler ve savaş ihtimalleri olarak ele alındı.

2017 yılının son çeyreğinde Kuzey Kore tarafından yapılan nükleer füze başlıklarının testi, ABD ve Kuzey Kore arasındaki artan diplomatik gerilimin, nükleer savaş tehditlerine dönüşmesi, bilim dünyasını endişelendiriyor. Aynı zamanda ABD’nin nükleer yatırımlarının artması da endişelenmemize sebep olan diğer nedenler arasında. Son olarak bir diğer süper güç Rusya’nın batı ülkeleri ile arasındaki gerilim işaret ediliyor.

Elbette dünya üzerinde dönen davalar sadece ABD’nin dahil olduğu davalar değil. Çin, Güney Çin Denizi’ndeki topraklarda hak idda ediyor, nükleer testler Pakistan, Hindistan ve Rusya tarafından da aktif şekilde yürütülüyor.

İklim değişiklikleri bütün insanların, hiç bir siyasi sınıra bağlı kalmadan gerçekleştirdiği ve biyolojik varlığımızı tehdit eden bir noktaya doğru ilerliyor.

Kıyamet Saati, sembolik olarak içinde bulunduğumuz durumu değerlendirmek ve kitlelerin uyanması için önemli bir proje olarak karşılanıyor.