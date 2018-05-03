Dünya'nın Manyetosferi Günden Güne Zayıflıyor!

Yeni Avrupa Uzay Ajansı uydusunu kullanan bilim insanları, dünyanın manyetosferinin zayıflama eğiliminde olduğunu tespit etti. Bu durum, kıyamet günün manyetik alanların dönmesi ile geleceğini söyleyen kıyamet senaryolarını akıllara getirdi.

Felaketle sonuçlanan iklim değişiklikleri, ölümcül süper volkan patlamaları, Dünya’yı yerinden oynatan depremler gibi insanlığı tehdit eden felaketler bir yana dursun, Dünya’da yaşamı sonlandıracak en büyük felaket, Dünya’nın kendi manyetik alanı olabilir.

Pek çok kıyamet günü teorisi, Dünya’nın manyetik alanının tersine döneceği senaryosu üzerinde kurulmaktadır. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise böyle bir durumda bizim iyi olacağımızı söylemeye devam ediyor.

Bilim insanları, jeolojik kanıtlara dayanarak Dünya’nın manyetik alanının 200-300 bin yılda bir tersine döndüğünü tahmin ediyorlar. Sorun şu ki, manyetik alanların en son ters dönüşünün üzerinden normal periyodunun iki katından fazla süre geçti.

Yeni Avrupa Uzay Ajansı uydusunu kullanan bilim insanları, Dünya manyetosferinin zayıflama eğiliminde olduğunu ve manyetosferde Dünya çapında manyetik anomaliler ortaya çıktığını tespit ettiler. Bilim insanları, henüz neler olduğunu tam olarak açıklayabilmiş değil.

Bu durum kıyamet senaryolarının yeniden gündeme gelmesine neden olsa da, çoğu bilim insanına göre Dünya’nın manyetik kutuplarının periyodik dönüşü çoktan durdu. Dolayısı ile manyetik kutupların dönüşü sırasında insanlığın yok olması söz konusu değil.

Geçtiğimiz günlerde bir çalışma yayınlayan Liverpool Üniversitesi'nden Richard Holme, son tespit edilen manyetik anomalilerin, manyetik alanların dönüşüne dair mevcut kanıtlar ile karşılaştırıldığında bir olası bir dönüşün çok düşük olasılıkta olduğunu söyledi.

Yine de bu durum, insanlığın manyetosferin zayıflanmasından hiç etkilenmeyeceği anlamına gelmez. Son dönemde havalanamayan uçak sayısında ciddi bir artış söz konusu. Ayrıca insanlığın kozmik radyasyonla karşı karşıya kalması da muhtemel.