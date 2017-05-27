Galaxy Note 8 ve iPhone 8’in Beklenen Tüm Özellikleri!

Akıllı telefon piyasasının iki lideri, amansız rakipleri Samsung ve Apple amiral gemilerini zorlu çalışma süreçlerinin ardından piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Bu güne kadar iki cihaz içinde ortaya çıkan bütün özellikleri derledik, kıyasıya devam edecek mücadelenin başlangıç işaretini verdik.

Samsung Galaxy Note 8, bu yılın ilerleyen aylarında piyasaya çıkacak ve doğal olarak hedefi 2017’nin son aylarında göreceğimiz iPhone 8 olacak. Apple’ın adını henüz netleştirmediği cihaz olan 8. nesil iPhone’lar, firmanın bu yıl çıkardığı ilk amiral gemi olacakken, Samsung bu kulvarda ikinci cihazını bizlere sunacak.

Galaxy Note 8’in özellikleri iPhone 8’e kıyasla daha çok netleşti. Tüm beklentilerimiz sağlam kaynaklardan elimize ulaşan sızdırma bilgilere yönelik olsa da, daha önceki senelerde yapılan tahmin ve analizlerin tutarlılığını göz ardı etmeyin.

Galaxy S8 piyasaya çıkmak üzereyken 2 kameralı bir versiyonuna ait görüntüler internete düşmüş ve bir Note 8 prototipi olduğu kesinlik kazanmıştı. Apple’ın iPhone 7 Plus ile çift kameralı telefon üretiminde gördük ancak, kullanıcıların gözünde bu durum o kadar da büyük fark sunmadı. iPhone serisinin 10. yılı olması sebebiyle çalışmalarını ince ince dokuyan firmanın, hangi işlerin peşinde koştuğu gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

Tekrar belirtmekte fayda var: Aşağıdaki özellikler tamamen sağlam kaynakların sızıntılarından elde edilmiştir. Her birinin noktası virgülüne uygulanma ihtimalleri olduğu gibi, varsayımsal oldukları için bir kaç eksikle ya da fazlayla geçek olabilirler.

Samsung Galaxy Note 8 Özellikleri (Beklenen)

Ekran : 6.2 inç Süper AMOLED Quad HD (2960 × 1440, 529ppi)

: 6.2 inç Süper AMOLED Quad HD (2960 × 1440, 529ppi) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835 PRO işlemci (eğer yapmışlarsa)

Qualcomm Snapdragon 835 PRO işlemci (eğer yapmışlarsa) RAM: 6GB

6GB Dahili Depolama Alanı: 64GB, 128GB

64GB, 128GB Ana Kamera: 12MP ve 8MP olarak çift, f/1.7 diyafram açıklığı, 26mm odak, otofokus, OIS, LED flaş

12MP ve 8MP olarak çift, f/1.7 diyafram açıklığı, 26mm odak, otofokus, OIS, LED flaş Ön Kamera: 8 MP, f/1.7 diyafram açıklığı, otofokus, 1440p 30fps video kaydı, otomatik HDR

8 MP, f/1.7 diyafram açıklığı, otofokus, 1440p 30fps video kaydı, otomatik HDR Pil: 4000mAh

4000mAh Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5, Wi-Fi, 4G LTE, 3G, nanoSIM, NFC

USB-C, Bluetooth 5, Wi-Fi, 4G LTE, 3G, nanoSIM, NFC Ek: Gizli Parmak İzli Tarayıcı, Iris Tarayıcı, IP68 su / toz geçirmezlik sertifikası, Kablosuz Şarj

IPhone 8’in Oled ekranla geleceğine yönelik bilgiler sağlam bir temele oturmaya başladı. Apple’ın ortaya çıkan patentleri ve patent başvuruları söylentilerin hepsine yön veren en güçlü kaynakları oluşturuyorlar. Ancak uzmanlara göre iPhone 8’in ekranı Galaxy S8’den daha iyi olmayacak. Ayrıca ekrana gömülü gelmesi beklenen parmak izi okuyucunun, cihaz arkasında yer alacağına yönelik söylentiler de var.

Apple iPhone 8 Özellikleri (Beklenen)

Ekran: 5.8-inç OLED

5.8-inç OLED İşlemci: Apple A11 çipi (seri üretime geçildi)

Apple A11 çipi (seri üretime geçildi) RAM: 4GB

4GB Dahili Depolama Alanı: 64GB, 128GB

64GB, 128GB Ana Kamera: 12 MP olmak üzere iki adet (İlki: 28mm odak uzaklığı, f/1.8 diyafram açıklığı, OIS / İkincisi 56mm odak uzaklığı, f/2.8 diyafram açıklığı), ayrıca otofokus, 2x optik zoom, dörtlü LED çift renk flaş

12 MP olmak üzere iki adet (İlki: 28mm odak uzaklığı, f/1.8 diyafram açıklığı, OIS / İkincisi 56mm odak uzaklığı, f/2.8 diyafram açıklığı), ayrıca otofokus, 2x optik zoom, dörtlü LED çift renk flaş Ön Kamera: 7 MP, f/2,2 diyafram açıklığı, 32mm odak uzaklığı, 1080p’de 30fps video kaydı, 720p’de 240fps video kaydı, yüz algılama, HDR, panorama

7 MP, f/2,2 diyafram açıklığı, 32mm odak uzaklığı, 1080p’de 30fps video kaydı, 720p’de 240fps video kaydı, yüz algılama, HDR, panorama Pil: 3000 mAh

3000 mAh Bağlantı: Bluetooth 5, Wi-Fi, 4G LTE, 3G, nanoSIM, NFC

Bluetooth 5, Wi-Fi, 4G LTE, 3G, nanoSIM, NFC Ek: Gizli Parmak İzli Tarayıcı (muallakta), Iris Tarayıcı, IP68 su/toz geçirmezlik sertifikası, Kablosuz Şarj

Söz konusu özelliklerin çoğunun Note 8 cephesinde Samsung tarafından onaylandığını ve Apple’ın henüz net bir bilgi vermediğini belirtmemiz gerekiyor. Her ne olursa olsun ortalığın bu sefer daha fazla kızışacağına kesin gözüyle bakıyoruz.

Elimize bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.Akıllı telefon piyasasının tahtı için verilecek bu mücadelede sizce hangi cihaz daha üstün gelecektir? Yorumlarınızı hemen aşağıdan bizimle paylaşırsanız seviniriz, takipte kalın :)