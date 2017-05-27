Galaxy Note 8 ve iPhone 8’in Beklenen Tüm Özellikleri!

Samsung Galaxy Note 8, bu yılın ilerleyen aylarında piyasaya çıkacak ve doğal olarak hedefi 2017’nin son aylarında göreceğimiz iPhone 8 olacak. Apple’ın adını henüz netleştirmediği cihaz olan 8. nesil iPhone’lar, firmanın bu yıl çıkardığı ilk amiral gemi olacakken, Samsung bu kulvarda ikinci cihazını bizlere sunacak.
Galaxy Note 8 Hakkında Sızdırılan En Ciddi Video!
Galaxy Note 8’in özellikleri iPhone 8’e kıyasla daha çok netleşti. Tüm beklentilerimiz sağlam kaynaklardan elimize ulaşan sızdırma bilgilere yönelik olsa da, daha önceki senelerde yapılan tahmin ve analizlerin tutarlılığını göz ardı etmeyin.
Galaxy S8 piyasaya çıkmak üzereyken 2 kameralı bir versiyonuna ait görüntüler internete düşmüş ve bir Note 8 prototipi olduğu kesinlik kazanmıştı. Apple’ın iPhone 7 Plus ile çift kameralı telefon üretiminde gördük ancak, kullanıcıların gözünde bu durum o kadar da büyük fark sunmadı. iPhone serisinin 10. yılı olması sebebiyle çalışmalarını ince ince dokuyan firmanın, hangi işlerin peşinde koştuğu gün geçtikçe ortaya çıkıyor.
Tekrar belirtmekte fayda var: Aşağıdaki özellikler tamamen sağlam kaynakların sızıntılarından elde edilmiştir. Her birinin noktası virgülüne uygulanma ihtimalleri olduğu gibi, varsayımsal oldukları için bir kaç eksikle ya da fazlayla geçek olabilirler.
Samsung Galaxy Note 8 Özellikleri (Beklenen)
- Ekran: 6.2 inç Süper AMOLED Quad HD (2960 × 1440, 529ppi)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835 PRO işlemci (eğer yapmışlarsa)
- RAM: 6GB
- Dahili Depolama Alanı: 64GB, 128GB
- Ana Kamera: 12MP ve 8MP olarak çift, f/1.7 diyafram açıklığı, 26mm odak, otofokus, OIS, LED flaş
- Ön Kamera: 8 MP, f/1.7 diyafram açıklığı, otofokus, 1440p 30fps video kaydı, otomatik HDR
- Pil: 4000mAh
- Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5, Wi-Fi, 4G LTE, 3G, nanoSIM, NFC
- Ek: Gizli Parmak İzli Tarayıcı, Iris Tarayıcı, IP68 su / toz geçirmezlik sertifikası, Kablosuz Şarj
IPhone 8’in Oled ekranla geleceğine yönelik bilgiler sağlam bir temele oturmaya başladı. Apple’ın ortaya çıkan patentleri ve patent başvuruları söylentilerin hepsine yön veren en güçlü kaynakları oluşturuyorlar. Ancak uzmanlara göre iPhone 8’in ekranı Galaxy S8’den daha iyi olmayacak. Ayrıca ekrana gömülü gelmesi beklenen parmak izi okuyucunun, cihaz arkasında yer alacağına yönelik söylentiler de var.
Apple iPhone 8 Özellikleri (Beklenen)
- Ekran: 5.8-inç OLED
- İşlemci: Apple A11 çipi (seri üretime geçildi)
- RAM: 4GB
- Dahili Depolama Alanı: 64GB, 128GB
- Ana Kamera: 12 MP olmak üzere iki adet (İlki: 28mm odak uzaklığı, f/1.8 diyafram açıklığı, OIS / İkincisi 56mm odak uzaklığı, f/2.8 diyafram açıklığı), ayrıca otofokus, 2x optik zoom, dörtlü LED çift renk flaş
- Ön Kamera: 7 MP, f/2,2 diyafram açıklığı, 32mm odak uzaklığı, 1080p’de 30fps video kaydı, 720p’de 240fps video kaydı, yüz algılama, HDR, panorama
- Pil: 3000 mAh
- Bağlantı: Bluetooth 5, Wi-Fi, 4G LTE, 3G, nanoSIM, NFC
- Ek: Gizli Parmak İzli Tarayıcı (muallakta), Iris Tarayıcı, IP68 su/toz geçirmezlik sertifikası, Kablosuz Şarj
Söz konusu özelliklerin çoğunun Note 8 cephesinde Samsung tarafından onaylandığını ve Apple’ın henüz net bir bilgi vermediğini belirtmemiz gerekiyor. Her ne olursa olsun ortalığın bu sefer daha fazla kızışacağına kesin gözüyle bakıyoruz.
Elimize bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.Akıllı telefon piyasasının tahtı için verilecek bu mücadelede sizce hangi cihaz daha üstün gelecektir? Yorumlarınızı hemen aşağıdan bizimle paylaşırsanız seviniriz, takipte kalın :)