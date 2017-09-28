Mars'ı Dünyaya Taşıyacak İnanılmaz Kent Projesi!

Güneş Sistemi’nde Dünya’ya en çok benzeyen gezegen olan Mars’a yolculuk öncesi cevaplanması gereken bir soru var: Oraya ulaştığımızda nasıl yaşayacağız?

Üstelik bu çığır açıcı proje hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir ülkenin girişimcileri tarafından finanse ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Mars koşullarını birebir olarak dünya üzerine simüle etmek için bir şehir inşa edecek.

Bu hafta başında BAE hükumetince yapılan yıllık toplantıların ardından detayları sunulan projenin maliyeti tam 136 milyon dolar olarak açıklandı. Mars Bilimsel Kenti olarak adlandırılacak proje, ülkede bulunan Muhammed Bin Rashid Uzay Merkezi'nin 2117 yılına kadar Mars’ta kent kurmayı amaçlayan uzay programı kapsamında atılan en önemli adım.

Şehir, 177.000 metre karelik yüz ölçümüne sahip olacak. Daha iyi bir mukayese için bu alanın Ege Denizi’nin ikinci büyük adası olan Bozcaada’nın 5 katı büyüklüğünde olduğunu belirtelim. Danimarkalı mimar Bjarke Ingels tarafından Arap bilim insanları ve mühendisleriyle tasarlanacak dev yapının dışarıdan bir dizi kubbe şeklinde gözükeceği doğrulandı.

Şehir, Mars koşullarını deneyimletecek bir müzenin yanı sıra, gezegende yiyecek, enerji ve su kaynaklarının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayacak. Elbette Mars atmosferinde bulunan yoğun ultraviyole ışınlarına ve radyasyona maruz kalınmayacak.

Mars’ın yüzeyindeki yerçekim, Dünya’nın %38’i kadar kuvvetli ve ortalama sıcaklıklar çok daha düşük seviyelerde. Laboratuvarlar, Mars'ın çevresini, ısı ve radyasyon yalıtımı önlemlerini test etmeye çalışacaklar. Şehir içinde 1 yıl boyunca dışarı çıkmadan yaşayan bir ekip, söz konusu önlemlerin işlevini deneyimlemiş olacak.

Mars 2117 Projesi adı gereği size çok uzun süre alacakmış gibi gelebilir, ancak geçtiğimiz şubat ayında başlatıldı ve daha bir yıl geçmeden ilk adım atıldı. İnsan hırsının bir sınırı olmadığını biliyoruz ve yaşadığımız bilimsel gelişmelere bakacak olursak, en önemli insanlık hayalinin gerçekleşeceğine inanabiliriz.