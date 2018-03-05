Kan gruplarının geçmişte fayansa damlatılarak yapıldığını belirten TÜRK Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, ayrıca kan bağışıyla ilgili doğru bilinen bazı yanlışlara da değindi.

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’nün Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği kapsamında, kan bağışını artırmak adına ‘Manisa sana kanım feda’ isimli bir projeye imza atıldı. Bu proje ile öğrenciler arasında kan bağışının artırılması ve velilerin kan bağışına yönlendirilmesi hedeflendi.

Ziyaret edilen okullardaki öğretmenlere proje hakkında bilgi veren Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gök, "Herkesin ehliyetlerinde kan grubu yazıyor; ancak bunların yüzde 5’i hatalı. Eskiden fayansa kan damlatılırdı, çökmesine göre kan grubu belirlenirdi. 2007’den sonra yeni teknoloji geldi. 1 tüp kan alıp, makinede çeşitli testler yapılıyor. Bu zamana kadar 0 grubu herkesin her gruba kan verebileceği söylenmişti; ancak yanlış. Bunu unutun. Yok böyle bir şey. Herkes kendi kan grubu neyse ondan kan alır, verir. Sadece bir kan grubu vardır, 0 negatif grubu. O grup, herkese kan verebilir" şeklinde konuştu.

Kan hakkında doğru bilinen pek çok yanlışa değinen Gök, çoğu kimsenin kendisini kötü hissedeceği, hasta olacağı korkusuyla kan bağışından kaçındığını; ancak kan bağışının faydaları olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Tansiyon hastaları kan veremez, diye bir laf vardır. Bu, tam tersine yanlıştır. Kan verirse tansiyonda geçici düzelme, kolesterolü yüksekse geçici iyileşme olur. Kan grubunuz, anne ve babanızla aynı olsa bile onlara kan veremezsiniz. Biz, o kanları değiştiriyoruz; çünkü anne, baba, kardeşe ve çocuğuna kan veremezsin. Bu kan kullanılamaz. Kullanılırsa sıcak basması, çarpıntı, ölüme kadar gidebilen reaksiyonlar görülür. O yüzden birinci derece akrabanızla kan grubunuz aynı olsa bile ona kan bağışı yapamazsınız."