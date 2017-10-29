Kızının Çektiği Video Yüzünden Apple Mühendisi İşinden Oldu!

iPhone X çıkmadan önce Apple'da mühendis olarak çalışan babası sayesinde, iPhone X'in ilk görüntülerini sızdıranlardan, Brooke Amelia Peterson yüzünden babası işten kovuldu.

Apple iPhone X üzerinde çalışmış ve yaklaşık da 4 yıldır Apple'da çalışan mühendisini, Youtuber kızı Brooke Amelia Peterson'ın viral olan videosu yüzünden kovdu. iPhone X çıkmadan önce Apple'ın merkezinde, sadece çalışan kodlarıyla erişilebilen iPhone X modelinin babasıyla birlikte videosunu çeken kız, resmen Youtube tutkusu yüzünden babasının başını yaktı diyebiliriz.

Yine de, Apple bir nebze haklı gibi gözüküyor. Çünkü çalışanların çıkmamış cihazları sızdırmaları yasak. Ayrıca 4 yıldır Apple'da çalışan bir mühendisin, çalıştığı yerin kurallarını bilmesi ve buna göre kızını engellemesi gerekiyor. Ayrıca söz konusu viral video Apple Campus içerisinde çekilmiş durumda. Apple Campus'ün içerisinde zaten kamerayla çekim yapmak genel olarak yasak. Yani iki durumu birden ihlal etmiş oluyorlar.

Ancak video Apple'ın uyarısı dahilinde hemen silinmişti. Apple'ın çalışanını kovacak kadar sert davranması yine de biraz ilginç. Yine de babasının başını yakan kız, babasının ve kendilerinin durumlarının iyi olduğunu ve o kadar üzgün olmadıklarını dile getiren de bir video yayınladı. Yani umarız bir dahaki sefere dikkatli olurlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin çocuğunuz başınızı bu kadar yaksa ne yapardınız?