Kızının Fotoğraflarını Olmadık Şekillerde Photoshoplayıp Annesinin Aklını Alan Grafiker Baba

Baba ve kızın fotoğrafları herkesi dehşete düşürüyor. Bir babaya kız verirseniz ne yapar gibi sorulara cevapmış gibi gözükse dahi, aslında durum düşünülenden çok daha farklı.

Baba kız ilişkileri her zaman özeldir. Babaların kızlarını daha çok sevdiğini düşünüyorum ancak bazı babalar var, bildiğin psikopatın önde gidenleri oluyorlar. Çocuklarını unutulmayacak pozlara sokan babalar, birçok yerde gözüküyor. Stephen Crowley isimli grafiker baba, kızı Hannah’yı birçok yerde fotoğraflamış -daha doğrusu photoshop'la düzenlediği fotoğraflar oluşturmuş-.

Öncelikle belirtelim, bir grafikerin gücü hiçbir zaman hafife alınmamalı. Crowley'in bu fotoğrafları eşine gösterdiğinde nasıl tepkilerle karşılaştığını merak ediyorum. Henüz 18 aylık olan Hannay’ya yaptıkları photoshop olsa dahi gerçekten çok çılgın şeyler. Örneğin hiçbir koruması olmayan bir sahilde yalnız başına fotoğrafını çeken baba, kızını merdivene çıkarmış gibi birçok pozunu tasarlamış. Baba bu çalışmalarda kızını riske atmıyor, kendisi yalnızca başarılı bir grafiker.

Hannah, şu anda 18 aylık olmasına rağmen ilk doğduğunda HLH isimli bir hastalık teşhisi konmuş. Bu hastalık, bağışıklık sistemi rahatsızlığı olarak açıklanabilir. Hannah yaklaşık 6 ay boyunca hastanede kemoterapi görmüş ve sonunda ismini açıklamayan bir bağışçı tarafından kemik iliği nakli yapılarak kurtulmuş. Öncelikle bağışçıya canı gönülden teşekkür ediyoruz ve bir ailenin mutlu olduğunu görmekten büyük sevinç duyuyoruz.

Crowley, kaçırdıkları ilk yılın ardından her fırsatta fotoğraf çektiklerini belirtti. Yaptığı açıklamada çocuğunu tehlikeli duruma sokmadan, normal şeyleri tehlikeli gibi gösterdiği fotoğrafları yayınlamaya başladığını söylemiş. Crowley bu sayede, ailesini birazcık endişelendirmenin eğlenceli olacağını düşünmüş.

Crowley bu fotoğrafların internette ünlenmeye başladığı için, kemik iliği kayıt şirketi Be The Match’in bilinirliğini artırmak için ayrıca uğraşacağını belirtti. Crowley, Be The Match’de yer alan 27 milyon bağışçıdan yalnızca üçünün Hannah için uygun olduğunu ve Hannah’dan daha şansız olan yüzlerce çocuğun olduğunu belirtiyor.