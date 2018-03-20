Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülkemizde yaklaşık 80 bin kişiyi dolandıran Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın KKTC ile bir bağlantısının olmadığını söyledi.

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, medyadaki ‘Çiftlik Bank KKTC’de kuruldu’ şeklindeki haberlere tepki gösterdi. Şirketin ismiyle tescillenmiş bir şirketin olmadığını söyleyen Denktaş, "Kuzey Kıbrıs sürekli günah keçisi ilan ediliyor. Bu dolandırıcı bebenin KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum. KKTC'den de oyun oynayan varsa, onların sorunu. Devletin bu konuda bir sorumluluğu olamaz. İnternette oynanan bir dolandırıcılıkla" dedi.

Bunun dışında Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu'nun da, medyadaki haberler üzerine Çiftlik Bank'ı incelemeye aldığı öğrenildi. Kurum, bu yönde bir çalışma içerisinde olduklarını ve ortaya çıkacak bulgulara göre hareket edeceklerini belirtti.

Çiftlik Bank’la ilgili ülkemizdeki operasyonlar ise tam gaz devam ediyor. Bu sabah paylaştığımız haberimizde, Çiftlik Bank’la ilgili oldukları belirlenen 4 kişi, yapılan baskınla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı.