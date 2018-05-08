Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla, herkeste bir hediye alma telaşı başladı. Bugün sizlere, annelerinize hediye edebileceğiniz 5 yararlı ürün listeledik.

Anneler günü geldi çattı. Hayatı boyunca sürekli bizleri düşünen annelerimize naçizane hediyeler alarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Her sene olduğu gibi, bu sene de anne, anneanne, babaanne gibi büyüklerimize hediyeler arıyoruz. Bugün sizlere, annenize alabileceğiniz birbirinden güzel 5 ürün tanıtacağız.

Bu sene, giyim, süs eşyası gibi tahmin edilebilir ürünler satın almak yerine, teknolojinin nimetlerinden faydalanıp hem yararlı hem de çok şık olan ürünler satın alabilirsiniz.

Mi Fit uygulaması ile akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilen Xiaomi Mi Smart Scale 2, sizin ve annelerinizin kilosunu düzenli olarak kontrol eder, aynı zamanda vücut kitle endeksi, yağ oranı, kas ve kemik yoğunluğu gibi bilgileri toplayarak akıllı telefon aracılığıyla size ulaştırabilir. Özellikle düzenli kilo takibi yapan kişiler için sunduğu kolaylıklarla çok kullanışlı bir cihazdır.

Xiaomi’nin garip ürünlerinden biri olan bitki takip sensörü, saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerin nem, sıcaklık, ısı ve besin değerlerini takip etmenize olanak tanır. Hazır yaz ayları da geliyorken, annenizin yetiştirdiği bitkilerin daha sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlayabilirsiniz.

Kişinin sağlık durumunu düzenli olarak takip eden bu akıllı bileklik, adımsayar, kalp ritmi, kalori hesaplama gibi sağlık aktivitelerinin yanında, çağrı görüntüleme, kamera kontrol, SMS ve bildirim görüntüleme gibi günlük aktivitelere de olanak tanır.

Anneniz fotoğraf çekmeyi çok seviyorsa, ona alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri bu akıllı telefon lens seti olacaktır. Piyasadaki tüm akıllı telefonlara uyan bu lens setinde, balık gözü lens, süper geniş açı lens, geniş açı lens ve makro lens bulunuyor.

Yine Xiaomi’nin bir ürünü olan masaj aleti, şirketin diğer ürünlerinin aksine akıllı değil, ancak kişiyi nasıl rahatlatacağını çok iyi biliyor. 2-3 saatte şarj olan ve tek şarjla 3-4 saat kullanılabilen masaj aleti, her gün 15 dakikalık kullanımlarla ağrıyan bölgelerinize derman olabilir.

Eğer, bu ürünler ilginizi çok fazla çekmediyse, buraya tıklayarak Teknostore’un Anneler Günü için hazırladığı diğer ürünlere göz atabilirsiniz.