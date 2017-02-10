Klasik 14 Şubat Hediyelerinden Sıkılanlar İçin 5 Hediye!

Eğer bu sevgililer gününde bütçeniz biraz kısıtlı ve sevgiliniz teknoloji düşkünü ise tam da size göre 5 hediye önerisi hazırladık.

Sevgililer Günü dediğimizde özellikle kız/erkek arkadaşı olanlar ve evli çiftlere bir gerilme gelir. Özellikle uzun ilişki sonrasında “Şimdi ne hediye alacağım ki?” tarzında oluşan sorulara eğer arkadaşınız bir teknoloji düşkünü ise mis gibi çözümlerimiz var. Sonuçta çiçek, kolye, kol düğmesi, tişört vb hediyeler artık sıktı.

Teknostore’da başlayan Sevgililer Günü İndirimleri kampanyası ile beraber hem güzel, hem ilginç hem de teknolojik hediyeler sunarak farklı bir hediye sunabilirsiniz. Aynı zamanda gençlerin daha fazla ilgisini çekebilecek bu ürünlerde öğrenci bütçesi de düşünülerek uygun fiyatlı ürünler seçilerek hazırlandı.

Şimdi ise lafı fazla uzatmadan ürünlerimize geçelim;

1- VRBOX 2.0 Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Sadece 15TL gibi inanılmaz bir uygun fiyata indirilen VRBOX, piyasada 70TL’ye varan fiyatı yerine muhteşem bir ucuzlukla satılıyor. Teknolojiye yatkın kesimin artık iyice merak saldığı sanal gerçeklik dünyasına oldukça uygun fiyata girebileceğiniz bu hediyeyle sevgilinize oldukça farklı bir hediye sunabilirsiniz.

2- Xiaomi Piston Basic Kulaklık

Büyük ihtimalle okula/işe giderken müzik dinlemesini seven bir sevgiliye sahipsiniz. İşte tam da bu noktada eğer kız/erkek arkadaşınız hala pek de iyi ses kalitesi olmayan telefon kulaklığı kullanıyorsa müzik zevkini arttırabilecek bu güzel hediye ile Xiaomi kalitesinde bir ürün hediye edebilirsiniz. Xiaomi’nin meşhur Piston kulaklık serisinin uygun fiyatlı versiyonu olan Piston Basic, ses kalite bazında ise telefon kulaklıklarına taş çıkartıyor.

3- Aike AK012 2'si 1 Arada Telefon Lens Seti

Özellikle kadınlara alınabilecek sade ve farklı bir hediye olan lens seti ile fotoğraf meraklısı kişilerin daha iyi fotoğraflar çekmesini sağlayabilirsiniz. Bu lens seti sayesinde hem makro çekim hem de geniş açılı çekim yapabilecek olmaları fazlasıyla dikkatini çekecektir. Hatta öz çekimlerinde kız kıza toplandıklarında fotoğraf karesine sığmama sorunu da böylece yok olacak.

4- iWown Fit i5 Plus Akıllı Bileklik

Sevgiliniz mesaj attığınızda iş/okul yoğunluğu ya da sebebini bilmediğiniz bir biçimde geç mi cevap veriyor. İşte bu hediye ile hem akıllı ve teknolojik bir hediye edebileceğiniz sevgilinize bu bilekliğin bildirim özelliği sayesinde attığınız mesajlar kolundaki bileklikten titreşim ile de iletileceği için geç görme derdi de son bulacak. Bir taşla iki kuş!

5- Eachine E30 Drone

Günümüzün en popüler profesyonel cihazı ve aynı zamanda oyuncağı olan dronelar özellikle erkeklerin ilgi alanına girmeye başladı. Uzaktan kumanda edilebilen ve hem şık tasarımı hem de performansı ile dikkat çeken güzel bir drone örneği olan Eachine E30 ise başlangıç ve orta seviye kullanıcılar için ideal. Siz de erkek arkadaşınıza bir drone satın alarak oldukça farklı bir hediye sunabilirsiniz.

Bonus: Hediye Paketleri

Teknostore’da bulunan hediye paketleri ise farklı fiyat seçenekleriyle sevgilinize tam bir teknolojik hediye kutusu sunabilirsiniz. Farklı seçeneklere sahip ve oldukça işe yarayabilecek ürünleri içeren hediye paketleri de tek bir hediye almak yerine birçok hediye ile sevgilinizi şaşırtabilirsiniz.

Sonuç olarak birbirinden farklı ve ilginç örneklerle bu sevgililer gününde klasikten uzaklaşabileceğinizi belirtmiş olalım. Tüm bu indirim çeşitlerine ve fazlasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.