Huawei Watch 2 Sport Carbon Black akıllı saatleri, klasik spor saatlerin şıklığının yanında bir akıllı saatten bekleyeceğiniz her şeyi yerine getiriyor.

Teknoloji sektörü, son yıllarda giyilebilir teknoloji üzerine odaklanmaya başladı. Akıllı telefonlarımızı bağlayarak entegre bir şekilde kullandığımız giyilebilir teknolojiler, hayatımızı daha kolay bir hale getiriyor. Bu konuda en ünlü cihazlar akıllı bileklik ve akıllı saatler. Bütçe konusunda sıkıntı çeken kullanıcılar akıllı bileklikler satın alıyorlar, ancak biraz daha kaliteli ve şık görünen bir şey satın almak isteyenler ise tercihini akıllı saatlerden yana kullanıyor.

Bugün sizlere, bu alanda yeni bir akıllı saat tanıtacağım. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei tarafından geliştirilen Huawei Watch 2 Sport Carbon Black, gerçek bir saat şıklığıyla “akıllı” terimini bir araya getiriyor. Dairesel tasarımı ile pahalı klasik saatlerden ayırt edilmekte zorlanan Huawei Watch 2 Sport Carbon, analog saat görünümünün ardında bir saatten beklenen şeylerden çok daha fazlasına sahip.

1.2 inçlik dokunmatik AMOLED bir ekranla birlikte gelen cihaz, 4 çekirdekli işlemci ve 768MB RAM miktarı ile akıllı saatlerin geldiği noktayı bizlere gösteriyor. Gerek sağlık bilgileri gerekse de diğer durum bilgilerinizi öğrenmenize olanak tanıyan akıllı saat, Android Wear OS 2.0 işletim sistemini kullanıyor.

Teknik Özellikleri

Samsung, Apple gibi üreticilerle birlikte en iddialı akıllı saatlerden birini sunan Huawei, bu akıllı saatine 1.1 GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir işlemci eklemiş. Qualcomm’un MSM8909W yonga setinin yer aldığı akıllı saatte, 768 MB’lık bir RAM bulunuyor. Bunun dışında 4GB depolama alanı ile birlikte gelen akıllı saat, 390x390 piksel çözünürlüğünde 1.2 inçlik AMOLED ekran sunuyor. Tüm bu donanıma 420 mAh’lik Li-Ion bir pille güç veren Huawei, bu donanımlar dışında akıllı saati çeşitli sensörlerle donatmış. Adım sayar, mesafe ölçer, hız ölçer, kalp ritim ölçümü, kalori monitörü, aktivite monitörü, hareketsizlik uyarısı, dahili mikrofon, GPS, NFC gibi pek çok özelliği bünyesinde barındıran akıllı saatin tüm özellikleri şu şekilde:

Qualcomm MSM8909W yonga seti (Quad-core 1.1 GHz)

768MB RAM

420 mAh Li-Ion batarya

30mm, 1.2inç Dokunmatik AMOLED ekran

390 x 390 pixel ekran çözünürlüğü

İşletim Sistemi: Android Wear OS 2.0

IP68 (suya ve toza karşı dayanıklılık)

4GB depolama alanı

Adım Sayar

Mesafe ölçer

Hız ölçer

Kalp Ritim Ölçümü

Kalori Monitörü

Aktivite Monitörü

Hareketsizlik Uyarısı

Dahili Mikrofon

Huawei Watch 2’nin en çok merak edilen konularından birisi de bataryası. Bu kadar güçlü bir akıllı saatin şarj süresinin ne kadar gittiği merak ediliyor. Huawei’nin her yerinden farklı özellik fışkıran akıllı saatinde 48 saatlik aktif batarya kullanım süresi bulunuyor. Bu süre, kullanma alışkanlığınıza göer azalabilir veya artabilir.

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