Klasik Vine Tarih Oldu, Yerine Vine Camera Geçti!

Beklenen oldu ve Twitter'ın Vine resim paylaşım uygulaması, bilişim tarihinin tozlu yapraklarındaki yerini aldı. Vine camera, yepyeni özellikler vadediyor.

Dünkü haberimizde Vine için geri sayımın başladığını ve videolarınıza ulaşmak için sınırlı vaktiniz olduğunu vurgulamıştık.

Maalesef geri sayım sona eriyor. Twitter video paylaşım servisi Vine, kullanıcıların içeriğini servisten indirebildikleri son günü işaretleyerek, sosyal ağın kapılarını resmen kapatıyor.

Vine Camera uygulaması, kullanıcıların altı saniyelik videolar çekmelerine ve bunları Twitter'da eş zamanlı olarak paylaşmalarına olanak tanıyor. Uygulama ayrıca AF odaklılık, hayalet araç ve taslak desteği gibi eski Vine'ın klasik özelliklerine de destek veriyor.

Eski Vine, kendisini otomatik olarak güncelleyecek ve uygulamanın telefonunuzdaki adı değişirken, yeni özellikler kullanıma açılacak. Vine Camera, iOS ve Android için resmen yayınlandı.