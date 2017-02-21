Klavyemizde 'F', 'J' ve Numlock tarafındaki '5' tuşunun üstünde tampon benzeri bir çıkıntı vardır. Çoğu kullanıcı buna o kadar alışıktır ki gözden kaçırmaları gayet normal. Peki bu tuşları özel kılan şey ne?

Bilgisayarınızın QWERTY klavyesini incelerseniz F, J ve 5 (Numpad) gibi birkaç tuşun üzerindeki küçük çıkıntıları fark edebilirsiniz. Bilgisayarınızın PC veya MAC, dizüstü veya notebook olması önemsiz, hepsinde aynı tampon tarzı çıkıntılar mevcut. Pek çok kişinin fark etmediği ama fark edenlerin aklına takılan soru şu: Neden?

Bahsi geçen üç tuş, QWERTY klavyenin “Ev sırası” olarak bilinen orta satır tuşlarının bir parçasıdır. F ve J tuşlarındaki çıkıntıların amacı, parmaklarını klavyeye yerleştirirken ve klavyeye bakmadan, daktilo tipi yazı yazmayı kolaylaştırmaktır. Kullanırken anlayamayabiliriz ama çıkıntılar, bir çeşit kas hafızası yaratır. Üstelik görme engelliler de, bu mimariyi kullanarak klavyelerini çok daha verimli kullanabilir. Ne de olsa bu çıkıntılar bir çeşit işaret fişeği konumunda.

Hızlı ve verimli yazım işlemleri için, F tuşuna sol işaret parmağını ve J tuşuna sağ işaret parmağımızı yerleştirmemiz gerekir. Böylece parmaklarımız, klavyeye bakmasak bile hangi tuşun hangi yerde olduğunu saptayabilir.

Bazı insanlar fiziksel klavyeyi çok hızlı ve verimli kullanırken, tablet ve akıllı telefonlardaki klavyeyi aynı düzeyde kullanamazlar. Bunun öncelikli nedeni tampon benzeri çıkıntılardan başka bir şey değildir.

Bu ikilemi ortadan kaldırmak için bilişim uzmanları KALQ adı verilen bir mimari üstünde çalışıyorlar. Hatta uygulamanın beta sürümü şu anda Google Play'den indirilebilir durumda.