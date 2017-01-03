Klavyenizdeki Fonksiyon Tuşları, Aslında Ne İşe Yarıyor?

Fonksiyon tuşları… Onları daha önce bu isimle duymamış olabilirsiniz, ama bilgisayar kullanan herkesin bir şekilde onlara bir işi düşmüştür. Klavyenin üst kısmında yer alan ve F1’den F12’ye kadar olan tuşlardan bahsediyorum. Çok az kullansak da bu tuşlar, bilgisayar kullanılması gereken zamanlarda çok işe yarayabiliyor. Ancak nasıl kullanacağınızı bilirseniz, bu tuşlar çok daha faydalı olabilir. Şimdi bu tuşların her birinin ne işe yaradığına bakalım.
- F1: Neredeyse her programın yardım ekranını açar.
- F2: Seçilen dosya ya da klasörü yeniden adlandırmaya izin verir.
- F3: Aktif bir uygulama için arama özelliğini açar.
- F4: Alt+F4 aktif bir pencereyi kapatır.
- F5: Bir sayfa ya da doküman penceresini yenilemeyi ya da yeniden yüklemeyi sağlar.
- F6: Çoğu internet tarayıcısında, imleci adres çubuğuna taşır.
- F7: Microsoft Word gibi Microsoft uygulamalarındaki bir dokümanın sözcük ve gramer kontrolü için kullanılır.
- F8: Bir Windows bilgisayarı başlatırken “boot” menüsüne erişmeyi sağlar.
- F9: Microsoft Word’de bir dokümanı yeniler ve Microsoft Outlook’ta e-posta gönderir ve alır.
- F10: Açık bir uygulamanın menü çubuğunu aktif hale getirir. Ayrıca shift+F10, “sağ tık” ile aynı görevi görür.
- F11: İnternet tarayıcılarında tam ekran moduna geçmeyi ve tam ekran modundan çıkmayı sağlar.
- F12: Microsoft Word’de kaydetme penceresini açar.
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