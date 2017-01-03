Klavyenizdeki Fonksiyon Tuşları, Aslında Ne İşe Yarıyor?

Hepimizin bir şekilde kullandığı fonksiyon tuşlarını, daha verimli kullanmanız için ne işe yaradıklarını sizlerle paylaşıyoruz.

Fonksiyon tuşları… Onları daha önce bu isimle duymamış olabilirsiniz, ama bilgisayar kullanan herkesin bir şekilde onlara bir işi düşmüştür. Klavyenin üst kısmında yer alan ve F1’den F12’ye kadar olan tuşlardan bahsediyorum. Çok az kullansak da bu tuşlar, bilgisayar kullanılması gereken zamanlarda çok işe yarayabiliyor. Ancak nasıl kullanacağınızı bilirseniz, bu tuşlar çok daha faydalı olabilir. Şimdi bu tuşların her birinin ne işe yaradığına bakalım.