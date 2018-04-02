Hazır gıda sektörü, genel tüketim gıdaları dahil insan sağlığı için pek çok riskli ürün içeriyor. Bu riski oluşturanlar ise raf ömrünü uzatmak, tadı güzelleştirmek, görünümü çeşitlendirmek için koyulan maddelerden kaynaklanıyor. Siz ürünlerin barkodlarını okutarak, secerelerini gösteren uygulamayla tanıştıralım.

Hepimiz doğal bir ihtiyacımız olan beslenme alışkanlıklarımızı, modern dünyanın bize sunduğu seçeneklerle karşılıyoruz. Çünkü herkesin tamamen doğal ürüne ve sağlıklı besine erişme fırsatı yok. Özellikle şehir yaşantısı içinde ve yoğun olduğumuz günlerde, hızlı ve hazır gıdalara başvuruyoruz.

Ancak bu gıdaların büyük kısmı, insan biyolojisi için sonuçları sonradan ortaya çıkan saklı malzemeler içeriyorlar. Firmalar, ürünlerinin tadını daha güzel yapmak ve alışkanlık oluşturmak, raf ömrünü uzatarak kar elde etmek ya da üretim maliyetlerini düşürmek için bu yollara başvuruyorlar. Kurban giden şey ise sağlığımız oluyor, etkilerini ise uzun sürelerde görüyoruz.

İlgili kurum ve kuruluşlar çeşitli denetim ve kontrol mekanizmalarıyla bu tüketim eğiliminin önüne geçmeye çalışsalar da çoğu insanın ne yediğine dair bilgisi yok.

Tam da bu sorunu çözecek, barkodunu okuttuğunuz her ürünün içeriğini ortaya çıkartacak ve kullanılan maddelerin sağlığınız için ne tarzda bir etkisi olduğunu gösterecek bir uygulama var.

KlikTag’ın tek ihtiyacı, bir gıdayı tüketmeden önce her üründe standart olan barkodunu okutmak:

Uygulama, ürünün içeriğindeki yağ çeşidini (kanola, palm, pamuk ve zeytin gibi), alerjik maddeleri, şeker çeşidi ve organiklik durumunu, gluten miktarını, trans ve doymuş yağ oranlarını ve daha onlarca etmeni gösteriyor.

Diğer taraftan hangi maddeleri tüketmek istemediğinizi uygulamaya bildirirseniz, barkod okutulduğu anda ürünün size uygun olup olmadığı görüntüleniyor. Bu açıdan bakıldığında özellikle gluten alerjisi bulunan kişiler için oldukça etkili bir özellik oluğu açık.

KlikTag uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.