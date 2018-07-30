Klimalar Bizleri Gerçekten Hasta Edebilir mi?

Klimaların bizleri hasta edebileceğine dair yaygın bir görüş bulunuyor. Peki bu konunun gerçeklik payı var mı, varsa ne derece ciddi boyutlarda?

Gizmodo ekibi konunun uzmanı olan 3 kişiye ulaşmış ve klimaların bizleri hasta edip edemeyeceğine dair bir soru yöneltmiş. Uzmanların görüşleri genel olarak birbirleriyle uyuşuyor.

Uzmanlara göre evlerimizde kullandığımız klimaların bizleri hasta etme ihtimali çok çok düşük, bu nedenle ekstrem durumlar haricinde güvenle kullanmaya devam edebiliriz. Fakat daha büyük havalandırma sistemleri, büyük sıkıntılar barındırıyor.

Detayları gelin uzmanların "Klimalar bizi hasta edebilir mi?" sorusuna verdikleri cevaplardan öğrenelim:

Dr. Scott Meschke - Profesör, Washington Üniversitesi

"Çok nadir. Olay yoğunlaşmada ve biyofilmlerin klima içerisinde oluşup oluşamamasında yatıyor. Klima bu biyofilmlere havaya yaydığında sıkıntı ortaya çıkıyor. Rutubet problemi de mevcut. Bazı eski klimalarda su toplanıyor ve öylece içinde duruyor. Küf sıkıntısı da var, bu alerjik bir reaksiyon da yaratabilir. Yine de genel de bir hastalık yayılımı nadir, daha çok tüm durum kendi halindeki bakteri ve biyofilmlerden ibaret oluyor."

Richard Bentham - Profesör, Flinders Üniversitesi

"Klimaya ve hastalığa göre değişir. Klima çok yaygın bir terim. Genel olarak evimizde kullandığımız klimalardan bahsederiz, bunlar da kuru havalandırma sistemleri olarak adlandırılır. Suyu kullanmazlar ve kuru havayı dışarı gönderirler. Bu mikroorganizmalar için çok zorlu bir durumdur. Suya ihtiyaç duyarlar, bu nedenle bakteriyel hastalıklar bu tür havalandırma sistemlerinden yayılamaz. Dolayısıyla evimizdeki klimalar güvenlidir.

Suyla çalışan havalandırma sistemlerine ise daha yabancıyız. Suyun buharlaşmasıyla ortamı serinleten bu sistemler, daha büyük havalandırma sistemleri oluyor ve genelde çatılarda yer alan sistemler oluyorlar. Büyük binalar suyu bir cihaz içinde tutup serinleterek bina içerisindeki havanın da serinlemesini sağlıyorlar. Arabanızdaki klima sistemine çok benziyor. Arabalar da radyatörü kullanarak size serin hava veriyorlar. Bunlar serinletme havluları olarak biliniyor ve neredeyse tüm büyük binalarda bulunuyorlar.

Tabi su kullanınca, mikroorganizmalar için ideal ortam da oluşuyor. Havadan tozları ve kirleri topluyor ve mikroorganizmalara yem olarak sunuyor. Bu ortamda büyüyen mikroorganizmalar, havayla beraber dışarı da salınıyor. Bu durum da lejyoner hastalığı olarak da bilinen akciğer hastalığı gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Herkesi aynı miktarda etkilemeyebilir, ancak bünyesi zayıf insanlar için tehlikeli olabilir. Ayrıca bu hava kilometrelerce yayılabildiği için, salgın bile başlatabilir. Zaten genelde binanın içindekiler değil, yakınlarında yaşayan insanlar bu sistemden etkilenirler."

Dr. Arthur Frank - Profesör, Drexel Üniversitesi

"Lejyoner hastalığı akıllara geliyor ilk. Büyük havalandırma sistemlerinden kapılabilen bir hastalık bu. Philadelphia'daki Bellevue Oteli'nde ilk defa tanımlanan bu hastalıkta, insanlar Legionella bakterisiyle enfekte olmuştu ve pek çoğu ölmüştü.

Fakat odamızdaki küçük klimalar da sıkıntı yaratabilir. Örneğin evinizdeki klima bakteri ve mantarlarla dolu olabilir. Ancak bu çok nadir bir durum tabii ki. O yüzden bence endişe edecek bir şey yok."