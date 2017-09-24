'Klimalı Saat' Aircon Hedefini Aştı; Yakında Satışta!

Aircon klima saat, Kickstarter platformunda hedefine ulaşmayı daha proje bitimine 19 gün varken başardı.

Hong-Kong merkezli kuruluş Aircon, ilk ürünü olan klimalı saat Aircon'u Kickstarter üzerinde destekçileriyle buluşturdu. Firma hedefine Kickstarter kampanyasının bitimine daha 19 gün varken ulaştı.

Firmanın deyimine göre ilk kişisel klimalı saat olan Aircon, cihazı giyen kişiyi dakikalar içinde ısıtmayı ve soğutmayı vaadediyor. Hem günlük hem de medikal bir cihaz olarak tanıtılan Aircon, örneğin spordaki yaralanmaların iyileşme sürecini hızlandırabilmeyi vaadediyor. 12 santigrat dereceye kadar soğuyabilen ve 40 santigrat dereceye kadar ısınabilen cihaz, şimdiye kadar toplam 1.400 kişiden 125.000 dolarlık destek topladı.

Cihazın çalışma prensibine ClimaCon diyen firma, teknoloji basit bir şekilde çalışıyor. Giyen kişinin bileğine kontrollü ısı dalgaları yollayan cihaz seçilen iklimin etkisini yapay olarak oluşturuyor. Saat kayışındaki metal plakalar sinir sistemine impulslar göndererek dışarıdaki iklimin nasıl olduğunu yanlış şekilde iletiyor ve vücudu bir nevi kandırıyor. Alüminyum alaşımdan yapılmış cihaz, 400 mAh'lik bir pile sahip ve bu pille 4 saat soğutma ya da 8 saat ısıtma yapabiliyor. Bekleme modunda 48 saat dayanan cihaz normal bir saat olarak da kullanılabiliyor.

Aircon ilk seri klima saatlerini destekçilerine bir kaç ay içinde göndermeyi hedefliyor. Hiç bir sorunla karşılaşılmazsa Aralık 2017 - Ocak 2018 arasında destekçiler klima saatlerine sahip olabilecekler. Kickstarter kampanyası süresince saat 80 dolardan satın alınabilir durumda. Bu da asıl satış fiyatından 50 dolar daha ucuz demek oluyor. Cihaz siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Siz de destek olmak ve saati kullanmak isterseniz bu sayfaya gidebilirsiniz.