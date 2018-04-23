Çoğu insanın gün içinde en çok temas kurduğu cihazlardan birisi de klavyeler. Gözle görmediğimiz pek çok bakterinin yaşadığı klozet kapaklarından 400 kat daha kirli olduğunu ortaya koyan bilim insanları, klavyelerimizi nasıl temizlememiz gerektiğiniz anlattılar.

Klozet kapakları, baş parmağınız kadar alanda ortalama 50 bakterinin bulunduğu için sağlık açısından nispeten tehlikeli bölgeler arasında yer alıyor. Ancak çoğu bilim kurumuna ve üniversiteye göre klavyeler, klozetlerden daha tehlikeli bakteri türlerini içerebiliyorlar. Bilgisayarları ne kadar sık kullandığımızı göz önüne alırsak, zaten kalvyelerin de çok sağlıklı yer olmayacaklarını anlayabiliriz. Fakat araştırmalar, durumun beklenenden de kritik olduğunu ortaya çıkartıyor.

Bilgisayarlar başında yemek yiyoruz, hapşırıyor ve öksürüyoruz, ellerimizi yıkamadan ve çoğu zaman dalgınlıkla hareket ediyor, onlara koşuyoruz. Onlarla oynadığımız oyunlara ve yaptığımız işlere gösterdiğimiz özeni, sağlığımız için göstermiyoruz.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşu NCHR’de görevli doktorlar ve hemşireler, en azından günde bir kez olmak üzere, toplu alanlarda kullanılan klavyelerin temizlenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Bu temizliğin ise özellikle grip mevsiminde yapılması ve kullanımlardan sonra ellerimizi yıkamamız gerektiğini söylüyorlar.

Eğer bilgisayarları kullanan tek kişi bizsek, klavyelerimizdeki çoğu bakteri ellerimizden ya da parmak uçlarımızdan bulaşıyorlar. Bu nedenle uzmanlara göre zarar verme olasılıkları düşük. Yine de temiz tutmak için sık sık temizlemekte fayda olduğu söyleniyor. Erteleme yapmanın bakteri popülasyonunu geliştirdiğine dair bulgular var.

Klavye nasıl temizlenir?

Klavyelerimizi dezenfekte etme işlemi, aslında oldukça basit. Başlamadan önce bilgisayarımızı kapatmamız ve fişini çekmemiz gerekiyor. Eğer harici bir klavye kullanıyorsak, doğrudan klavyeyi de çıkartabiliriz. Sonrasında tozları ve ufak tefek kırıntıları savurabilecek yumuşak bir fırçayla klavyenin detaylarını silmek gerekiyor. Bu işlem sırasında dizüstü bilgisayarlara dikkat etmekte fayda var. Çünkü basıç uygulamak, devrelere zarar verebilir.

Eğer harici bir klavye kullanıyorsak, tuşların dizilimini bozmadan söküp, cilde zarar vermeyen bir temizlik malzemesiyle hazırladığımız su dolu kaba koyabiliriz. Ardından bir mikrofiber bez üzerine sereceğimiz tuşları kuruturken, klavye gövdesinin tuşların altında kalan bölgesini silmemiz gerekiyor. Bu işlem sırasında gene cildinize zarar vermeyecek bir sulu bir temizlik karışımını kullanmakta ve mikrofiber bezi sadece nemli olarak kullanmakta fayda var.

Hem dizüstü hem de harici klavyeler için hazırlanacak temizlik karışımına, ufak miktarda alkol koymanın mikropları öldürme açısından yararlı olabileceği söyleniyor. Kullanılan bezlerin mikrofiber olması, son derece hassas bileşenler olan klavyeleri korumak açısından önemli.