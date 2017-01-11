Tuvaletten Daha Çok Bakteri Barındıran, Her Gün Kullandığımız 10 İğrenç Nesne!

Her gün kullandığımız bazı nesnelerin, tuvaletinizin içindekinden daha fazla bakteriye sahip olduğunu biliyor muydunuz? İşte bunlardan 10 adedi.

1-Pet Şişe

Panik olmayın, pet şişeler fabrikalarda bakterilere karşı temizleniyor. Ancak içindeki suyu içip tekrar tekar içine su doldurarak kullanıyorsanız, üzgünüz, bakterilerin hedefisiniz!

2-Spor Salonu Ekipmanları

Son yazıldığınız spor salonu gayet temiz görünüyordu değil mi? Yanlış! Birçok çalışma gösterdi ki, egzersiz bisikletlerindeki bakteri miktarı klozettekinden kat kat fazla. Uzmanlar, spor salonlarında asla çıplak ayakla dolaşılmamasını söylüyorlar.

3-Çanta

Özellikle kadınlar çantasız yapamazlar. Üzgünüz hanımlar; içine makyajdan tutun da günlük yaşamda kullandığınız nesneleri koymak için kullandığınız çantalar leş gibi. Bir sonraki sefer, çantanızdan sakız almaya uzandığınızda tuvaletten daha çok bakteri olduğunu unutmamalısınız.

4-Akıllı Telefon

Telefonunuzu en son ne zaman temizlediniz? Bir çalışmaya göre, akıllı telefonlarda klozet kapağından 10 kat daha fazla bakteri var. Telefonla konuşurken kulağınıza klozet kapağı değdiğini düşünmemeye çalışın!

5-Oyun Kolu

Playstation veya XBox oynarken yanınızdaki pizza dilimine uzanmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü bir klozet kapağının 5 katı daha fazla bakteri, elinizdeki oyun kolundan size bulaştı bile.

6-Mutfak Tahtası

Bu akşamki yemeğini yerken, uzmanların yaptığı çalışmayı unutmaya çalışın. Çünkü bir mutfak tahtasında klozet kapağından 200 kat daha fazla bakteri var.

7-Araba Koltukları

Araba koltukları, sanki biyolojik savaş alanı. Bunun nedeni yalnızca bakterileri sayısının klozet kapağından iki kat fazla olması değil, aynı zamanda da bakteri çeşitliliği.

8-Para

Herkes paranın çok kirli olduğunu bilir. Ancak paranın leş gibi bir nesne olduğunu tam olarak kavramak için üzerinde 3000 çeşit bakteri olduğunu bilmek gerek.

9-Restoranlardaki Buz

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, her 10 restorandan 6’sındaki buzlar klozetlerden daha çok bakteri taşıyor. Bu buzlardan atılmış içme suyuna göre, tuvalet suyu daha az bakteriye sahip.

10-Yeni Yıkanmış Çamaşır

Araştırmacılar iç çamaşırların çoğunda, yıkanmış olsalar bile bir miktar dışkı kaldığını söylüyor. Durum, iç çamaşırlarını en az klozet kadar bakteri yuvası haline getiriyor. Bu bakterilerin çoğunu ancak çamaşır suyuyla öldürebilirsiniz.