Knight Online 'Karakter' Hırsızına 2.5 Yıl Az Bulundu!

Oyun içi hırsızlıkta mahkemeden şaşırtıcı karar geldi!

Oyuncuların yıllarca uğraşıp para harcayarak geliştirdikleri, internetten araba ve ev takasına kadar alıcı bulan sanal kahramanların satışı ayrı bir pazar oluşturmakta. Ancak internetin suç şebekesi hackerlar burada da devreye giriyor.

Dünya üzerinde 30 milyona yakın kullanıcısı olan 'Knight Online' isimli oyun, dolandırıcıların büyük bir kısmının gelir kapısı olmuş durumda. Oyun üzerinden yapılan sanal alışverişlerde değişik dolandırıcılık olayları yaşanıyor. Bunlardan mahkemeye taşınmış bir tanesinde ise mahkemede sürpriz bir karar verildi. O.T. isimli oyuncunun 23 Ekim 2011’de, bilgisayarında “Knight Online” isimli oyunu oynarken, bilgi ve rızası dışında e-posta adresine girilerek, şifresinin ve e-posta adresinin değiştirildiği, oyun karakterlerinin çalındığı iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Sanık M.K.’ya İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava da TCK’nın 142/2/e ve son maddesi uyarınca “nitelikli hırsızlıktan” önce 3 yıl hapis cezası verdi, daha sonra iyi halden cezayı 2 yıl 6 aya indirdi. Mahkeme, bilirkişi raporu dahilinde, sanığın “Bilişim suçlarından” da cezalandırılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Daha sonra sanık ve İzmir Savcılığı kararı Yargıtay 13. Ceza Dairesi’nde temyiz etti. Yargıtay, 10 Ekim’de sanık ve savcılığın temyiz taleplerini kabul etti ve mahkeme kararını oybirliği bozdu.

Yargıtay bu kararıyla, oyun içi hırsızlığının mahkemelerce nasıl cezalandırılacağının öncüsü de oldu. Yargıtay kararında, oyun karakterlerinin de veri olduğu; verinin hukuka aykırı olarak ele geçirilip bundan yarar sağlanmasının, ekonomik değer taşısa bile veriyi “taşınır mal haline” getirmeyeceği vurgulandı.

Yeniden yargılanacak dava da sanık nitelikli hırsızlıktan değil, bilişim yoluyla karakter hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanacak.