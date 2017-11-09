Koç Holding'in 10 Kasım İçin Yayınladığı Güzel Video

Koç Holding her sene olduğu gibi bu sene de 10 Kasım için oldukça güzel ve "#AtatürküGördüm" başlıklı bir video yayınladı.

Koç Holding her sene 10 Kasım'da bildiğiniz gibi ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak adına oldukça güzel görseller ve tv spotları yayınlıyor. Bu sene de 10 Kasım'ı unutmayan Koç Holding, bugün sabahtan itibaren internette ve televizyonlarda yayınlanmak üzere bir video hazırladı.

Küçük bir kızın, dedesine "Atatürk'ü gördün mü?" demesiyle başlayan reklam filmi, özellikle de Atatürk'ün toplumumuz kadınına verdiği değerlere vurgu yapıyor. Ayrıca reklam tümüyle Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir" sözüne de oldukça başarılı bir gönderme. Haydi gerisini hep birlikte izleyelim;

Yine her sene olduğu gibi bu sene de oldukça başarılı bir reklam yayınlayan Koç Grubu'na da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine çok uzun süre akıllara kazınacak bir işin altına imza atmışlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Koç Holding'in 10 Kasım için yaptığı video'yu beğendiniz mi?