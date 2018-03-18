Koç ve Sabancı'dan Ortak Kripto Para: TCcoin!

Kripto para üzerine ülkemizin siyasal mercilerinde çok da olumlu bir bakış açısı olmasa da gelen dedikodular resmi girişimlerin olabileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz dönemlerde bakanlık ve hükümet bazında Bitcoin özelinde vatandaşları uyarıcı nitelikte ve bu tip yatırımlardan uzak durulması yönünde açıklamalar gelmişti bildiğiniz üzere. Bununla birlikte, Türkiye'nin en zengin şirketlerinden ikisi olan Sabancı ve Koç Holding'in ortaklaşa kripto para pazarına gireceği iddiaları geldi.

İş adamı Alphan Manas kaynaklı gelen habere göre, iki şirket kripto para pazarına girmek için gerekli ön çalışmaları tamamlamış durumda. TCcoin adı verilen kripto para biriminin, holdinglerin gerekli regülasyon çalışmalarını tamamlaması sonrası kullanıma geçirilmesi planlanıyor. Tcc Teknolojileri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas'ın bu iki şirkete kripto paraların güvenli ve karlı bir yatırım olduğunu belirterek çeşitli girişimlerde bulunduğu ve iki şirketten de ilk etapta olumlu yanıt aldığı söyleniyor.

Bu bağlamda birçok alanda ürün satışı gerçekleştiren bu iki şirketin, ürünlerinin satışlarında kripto para kullanımını mümkün kılarak bir nevi 'Kazan - Kazan' stratejisi gütmesi bekleniyor. Elbette ki işin en önemli ayağı yine hükümetin bu projeye ikna edilmesi olacaktır. Sizin de bildiğiniz gibi şu ana dek bu konuda hiç de sıcak bir yaklaşım olmamıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu proje hayata geçebilecek mi?