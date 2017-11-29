Koca Ayak (Yeti) Efsanesinde DNA Gelişmesi!

Yetiye ait olduğu düşünülen ayak izlerine karşılaştırılmalı DNA testi yapıldı.

Ormanda yaşayan yarı insan yarı hayvan yaratıklara halk masallarında çok sık rastlanmaktadır. Yüzyıllar boyunca bu yaratıkların eski zamanlarda yaşadıkları düşünülmüştür. Bazıları da bu yaratıkların tamamen hayal ürünü olduğunu iddia etmişlerdir.

Kocaayak veya diğer adıyla Yeti, bazılarının Himalayalar'da yaşadığına inandığı, primat-benzeri, büyük bir yaratıktır. Her ne kadar varlığına inananlar mevcut olsa da bilim adamlarının çoğu, yetinin var olduğu ihtimalinin eldeki verilere göre çok zayıf olduğunu ve bu nedenle onun efsanevi bir yaratık olduğu fikrindedir.

Bu kapsamda yakın zamanda gerçekleştirilen başka bir araştırma, yeti benzeri canlılara ait olduğu iddia edilen DNA'sını kahverengi ayılardan gelen 15 genetik materyal örneğiyle karşılaştırdı. Numunelerin bir kısmının ayılara bir kısmının ise köpeklere ait olduğu ortaya çıktı.

Bu gelişme ile bilim dünyası, ayıların evrim ağacı hakkında yeni bilgiler keşfetmiş oldu.

Yeti Efsanesine gelirsek uzun yıllar daha çözülemeyecek gibi.. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, gerçekten böyle bir tür var mı?