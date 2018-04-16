Kocaeli’de Bitcoin Üretim Tesisi Yandı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir sanayii bölgesinde yer alan Bitcoin üretim tesisi, yoğun ısınma nedeniyle yandı. Çıkan yangında üç iş yeri zarar görürken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bitcoin üretimi, bilgisayarların işlemci birimleri kullanılarak yapılan bir veri madenciliği sistemidir. Bilgisayar işlemcileri, yoğun miktardaki veriyi işlerken aşırı miktarda ısınırlar. Bu nedenle soğutma sistemlerinin son derece özeli olması gerekir. Aksi takdirde dokunmaya çekineceğiniz derecedeki yüksek sıcaklıklar, bütün sistemin sonunu getirebilir.

Kocaeli’de yaşanan bir olay, tam olarak bu nedenle meydana gelen bir yangına işaret ediyor. İzmit’e bağlı Sefa Sirmen Sanayi Sitesi’nde bulunan bir demir iskele imalatı atölyesindeki Bitcoin üretim tesisi, aşırı ısınmadan kaynaklı olarak yanmaya başladı. Yangının şiddeti artınca alevler iki dükkana daha sıçradı.

Şans eseri yaşanan olayın zararı sadece maddi oldu ve ölen ya da yaralan kimse olmadı. Alevleri itfaiye ekipleri güçlükle söndürebildiler.

Hürriyet’in haberine göre Ömer E. isimli bir şahsa ait olan Bitcoin üretim tesisi, yangının çıktığı zamanda boştu ve çevredeki diğer işletmeciler dumanları görünce ekiplere haber verdiler.

Bitcoin yangınından zarar gören tek şey Bitcoin üretimini yapan bilgisayarlar değil, demir iskele üretimi yapılan atölye de oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyorlar.