Kocaeli'nde Bir Adam Telefonu Arızalanınca Sinirlenip Telefonu Aldığı Mağazaya Kamyonla Daldı!

Kocaeli'ndeki bir kamyon sürücüsü telefonu arızalandığı için sinirlenerek kamyonu telefonu satın aldığı mağazanın üzerine hızla sürdü.

Herkes bu yıl nasıl ilginç bir olayın yaşanacağını merak ederken 2017'nin ilk trajikomik haberi Kocaeli'nden geldi. İHA'nın haberine göre Kocaeli'ndeki bir kamyon sürücüsü, telefonunun arızalanması üzerine sinirlenerek kamyonla telefonu aldığı mağazaya daldı.

Sürücü öncelikle kamyonunu kenara park ederek kamyondan indi ve mağazanın etrafındaki kişileri aracını mağazaya park etmememesi konusunda uyardı. Ardından mağazanın önünde hiçbir aracın olmamasını sağlayan kamyon şoförü o sinirle aracına binerek mağazaya doğru hızla aracını sürdü. Olayın sonucunda mağazanın duvarı hasar alırken hiçbir şekilde ölme ya da yaralanma olayı yaşanmadı.

Polis kamyonda bomba var sandı

Kamyon hızla kalabalığın olduğu mağazaya çarptığı için polis öncelikle bu kamyonun bomba yüklü olabileceğinden şüphe ederek kamyonun etrafına kimseyi yaklaştırmadı ancak yaptığı araştırmada kamyonda hiçbir şekilde bomba izine rastlanmadığını, kamyonun temizlik malzemeleriyle yüklü olduğunu söyledi.

Olay küçük hasarla atlatılırken kamyon sürücüsü polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü ve bu sürücüye "mala zarar verme" suçuyla işlem yapılacağı öğrenildi.