Hiç Kod Yazmadan Bir iPhone Oyunu Nasıl Yapılır?

Oyun yapmak birçok kişinin hayali, fakat kod yazmayı bilmemek bu durum için büyük dezavantaj. Buildbox isimli uygulama, kod yazmayı bilmeden iPhone oyunları yapabilmenize olanak sağlıyor.

Bazılarımız bilgisayarla veya tabletle tanıştığımız ilk andan itibaren oyun yapmak istemişizdir, fakat program yazmayı bilmediğimiz için bunu gerçekleştirmek haliyle çok zor oluyor. Ayrıca kod yazmayı bilsek de iPhone’un programlama dili olan Swift’e geçmek hiç de kolay değil. Ancak MakeUseOf’un kreatif direktörü Azamet Bohed, herhangi bir kod becerisi olmadan ilk oyununu yazdığını duyurdu.

Kod Yazmayı Bilmiyorsunuz, Peki Bilmeden Oyun Yapabilir misiniz?

Azamat’in oyunu, kod yazmadan yapıldığı düşünülünce gayet iyi bir oyun. Tamamını tek bir satır bile kod yazmadan iPhone için geliştirilen özel bir uygulama üzerinden yazmış. İsmi Buildbox olan bu uygulama, hazır kutucuklarla sürükle bırak özellikleri sunuyor ve bu sayede kodsuz bir şekilde oyun yapılabiliyor.

Buildbox ile kodla yazabileceğiniz hemen hemen tüm temel özellikler mevcut. “Bence bu programa sahip olursanız hiç kod bilgisine ihtiyaç duymayacaksınız” diyen Azamat aslında Buildbox incelemesi yazacakmış, hazır eli değmişken de oyun yapmak istemiş. Bunu duyan Buildbox ekibi, program lisansını Azamat’a hediye etmiş.

Bir Oyundan Fazlasını Yaratmak

İlk defa oyun geliştiren biri olarak Space ShootR projesini yaparken zorlanmadığını ifade eden Azamat, oyun yapma işinin aslında kolay olmadığını söylüyor. Ona göre bir oyun geliştiricisi çok yönlü düşünmeli. Kullanıcı davranışından görselliğe, oyunun hikayesinden bunun nasıl kodlanacağına dek birçok süreci tasarlamanın gerekliliğini belirtiyor.

Fırsatlar ve Uygulamalar

Elbette kod yazan birine göre Buildbox biraz daha amatör kalacaktır. Bu uygulama üzerinden oyun geliştirmek tasarımcıyı biraz kısıtlayacaktır, ancak birçok ileri özellik verilmiş. Bu da hiç kod bilmeyen biri için ideal bir oyun geliştirme aracı olduğuna dair donelere ulaşmamızı sağlıyor. Son zamanların 150 milyondan fazla indirilen popüler uygulaması Color Switch de Buildbox ile yazılmış. Buildbox'ı kullanmak için önce üyelik oluşturmanız gerekli. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.