Kodak, Bitcoin Madencisi Ürünü KashMiner'i Tanıttı!

Kodak dünyanın en köklü fotoğraf makinesi ve malzemeleri üreticilerinden birisi olarak, kendisine çok uzak bir sektöre atılım yaptı. Bu sektör, hepimizin artık aşina olduğu Bitcoin ve Blok Zinciri madenciliği. Firmanın KashMiner sistemi, CES 2018’de görücüye çıktı.

Bitcoin 2017 yılına damga vurdu ve giderek yükselen değeri ve dalgalanmalarıyla tartışma yarattı. Gündem olmasının nedeni ise yatırımcılarına ve özellikle madenciliğiyle ilgilenen insanlara gerçekten para kazandırması.

Normalde Bitcoin madenciliği için güçlü işlemcilerin bir araya getirdiği bir veri işleme merkezi kurmanız gerekir. Bu hem yüksek maliyetli hem uğraş gerektiren bir tekniktir. Ancak yapılan yatırımlar, bu sistemin işlediği bilgiler sayesinde Bitcoin Blok Zinciri’ne destek verdikleri için pay sahibi olurlar.

Kodak, kendi adına bir Blok Zinciri projesiyle ortaklık kurduğu Sporlite Enerji Sistemleri firmasıyla, firma çizgisinin dışında hareket ederek Bitcoin sektörüne ürün bazlı giriş yaptı. CES 2018’de fotoğrafçılık bölümündeki Kodak standında tanıtılan ürün, satın alanların uğraşsız bir şekilde Bitcoin madenciliği yapmalarına olanak tanıyor.

Kodak, iki yıllık 3400 dolar değerindeki bir sözleşme karşılığında müşterilerine aylık 375 dolarlık üretim yapmayı garanti ediyor. Açıklamalara göre sistem, Kodak’ın Bitcoin’in altındaki Blok Zinciri teknolojisiyle fotoğrafçılara sunduğu güvenlik hizmetine entegre bir şekilde çalışıyor.

Aynı zamanda fotoğraf merkezli kripto para alıverişi için KodakOne platformunu da duyuran firma, bu iş için de Wenn Digital isminde bir şirketle anlaştı. Wenn Digital’in CEO’su Bruce Elliot konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve kafalardaki soru işaretlerini giderdi:

"Bir fotoğraf çekebilir, onu blok zincirimize dahil edebilirsiniz. Bu fotoğrafın fikri mülkiyeti artık tamamen size ait olur ve nerelerde kullanıldığını kolayca tespit edebilirsiniz. Yani fotoğrafınız için size lisans ücreti ödemeyen yerlere bir uyarıda bulunmanızı kolaylaştırıyor. Bu uyarıları otomatik hale getirip hak ihlallerinin mağduru olmaktan kurtulabilirsiniz.”

Fotoğrafçıların elini güçlendirmek için 19. yüzyıldan bu yana çalıştığını bildiren Kodak, projenin baştan sona bu amaç için hizmet ettiğini de açıkladı.