Kodak İki Yeni Ucuz Tabletini Tanıttı

Bir dönemin efsane fotoğraf makinesi üreticilerinden olan ancak son dönemlerde adını pek fazla duymadığımız Kodak, bir süredir Android pazarında tutunmaya çalışıyor. Şirket, şimdi de Kodak markasına sahip iki yeni ucuz Android tabletini tanıttı.

Her iki tablet de aynı teknik özelliklere sahipken tabletler sadece ekran konusunda ayrışıyor. Bir model 7 inçlik 1024x600 çözünürlüklü ekrana sahipken diğer model 1200x800 çözünürlüklü 10.1 inçlik ekranla geliyor. Her iki tablet de gücünü MediaTek'in modeli net belli olmayan 64 bitlik bir işlemcisinden alıyor ve her iki tablette de sadece 1GB RAM'e yer veriliyor. Tabletlerin bir de 8MP çözünürlüklü bir kamerası bulunuyor.

Açıkçası Kodak'ın her iki tableti de ucuz olmasına rağmen fiyatına göre pek de istenen özellikleri veremiyor. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle tanıtılan tabletlerin 7 inçliği 79 dolar, 10.1 inçliği ise 109 dolardan satılacak.