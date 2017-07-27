Kodi'yi VPN ile Kullanmanız İçin Geçerli 3 Sağlam Sebep!

Sanal ortamda yasadışı içeriklerin bulunduğu bölgelere girdikçe tehlike başlar. Kodi'de bulunan tehlikelerden korunmak için de VPN kullanmak bir numaralı kuraldır.

Bilen bilir; Kodi tüm filmleri, müzikleri, tv şovlarını ayağınıza getirir. Ancak güvenlik önleminizi almazsanız da güvenlik açığı fazlaca olan bir yazılıma kendinizi teslim etmiş olursunuz.

Bu yazımızda Kodi'yi neden VPN ile kullanmanız gerektiğini açıklıyoruz.

1- Yasal Zorunluluklarla Mücedeleden Kaçın

Kodi ile birçok filme müziğe çıktığı an ulaşabilirsiniz. Zaten insanların bu yazılımı kullanmasının en büyük nedeni de budur. Ancak Kodi'yi VPN ile kullanmanız gerekiyor, şayet telif hakkı sahiplerinın kapınıza dayanmasını istemiyorsanız.

FACT Genel Müdürü Kieron Sharp, son kullanıcıların hedefleri olmadığını, ancak tedarikçiler, perakendeciler ve ithalatçıları yakalamak için son kullanıcıları da izleyeceklerini söyledi. Korsanı izlemek de suç olduğu için, bu nokta da siz de ceza alabilirsiniz.

Bu konuda VPN size yardımcı olabilir. 'Tünel' sistemiyle çalışan VPN, yerinizin VPN hizmet sağlayıcı harici kimsenin bilmemesini sağlar.

2- Kodi 'Hack'lenebilir

Kodi aylık 40 milyon kullanıcısı olan açık kaynak kodlu bir yazılım. Bu nedenle birçok güvenlik açığının olması çok da sürpriz değil.

Bu güvenlik açıklarının asıl sebebi kodi değil, ancak sahip olduğu binlerce eklentinin denetlenmesi kolay değil.

Bir eklentiyi yüklediğinizde tüm sisteminize erişimi vardır ve eklentiler bu yazılımın en zayıf noktasıdır. Bu nedenle sürekli olarak 'ortadaki adam' ya da keylogger saldırıları düzenleniyor.

Eğer Kodi'yi VPN ile kullanırsanız, saldırıların sisteminize ve ev internetinize yayılmasını bir miktar önleyebilirsiniz. Bir saldırı olsa dahi VPN şifrelemesini aşamayacağı saldırı cihazınızın dışına çıkamaz.

3- Kodi Anonim Değildir

Kodi anonim değildir ve gizlilik eksikliği önemli bir güvenlik sorunudur.

Az önce bahsettiğimiz eklenti yoluyla bilgisayarınıza erişim sağlayan korsanlar, bilgilerinizi kolaylıkla çalabilirler. Özellikle kullanıcı adı olarak kendi adınızı kullanırsanız, bilgileriniz 'kötü adam'ların eline geçebilir. Ayrıca IP adresiniz de tehlikede. Konumunuz, internet servis sağlayıcınız, bazı kişisel bilgileriniz hepsi sanal korsanların eline geçebilir.

VPN kendi IP adresinizi saklayarak size geçici bir IP adresi verir ve bu IP adresi bulunduğunuz ülkede bile olmaz. IP adresinizi sakladığınızda da anonim olarak Kodi'de takılmaya başlayabilirsiniz.

Elbette ki siz yasal içerikleri izlemek için Kodi kullanıyorsunuz, ancak yine de Kodi'nin güvenlik zafiyetlerini unutmayın ve VPN kullanın. Kodi'yi indirmek için de şuradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.