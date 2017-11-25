Bilgem Çakır, hayatını inanılmaz bir yalınlık üzerine kurduğu her halinden belli olan bir Türk yazılım mühendisi. 80’lerin sonundan bu yana kodlarla arası haşır neşir olan Çakır, kişisel YouTube kanalı Yalın Kod aracılığıyla herkesi ilgilendirecek videolar paylaşıyor.

Yazılım mühendisliği günümüzün en popüler meslekleri arasında. Hal böyle olunca bu mesleğe olan talebi cevaplayacak şirketler birçok adayla karşılaşıyorlar ve en iyilerini işe alıyorlar. Aslında buradaki rekabet ortamı sadece yazılım mühendisliği mesleğinde geçerli olmadığı için, Bilgem Çakır’in hazırladığı içeriklerden herkesin ders çıkarabileceğini söyleyebiliriz.

Yukarıdaki videonun ses kalitesi belki de amatör bir YouTuber’ın hazırladığı videoları hatılatabilir. Fakat işinde oldukça başarılı bir kariyer yapan birini izliyorsunuz. Microsoft ve Amazon’daki işinden sonra şu anda bağımsız oyun geliştiriciliği yapan Çakır, sık sık video yüklüyor. Zamanla çektiği videolardaki anlatım kalitesi de artıyor. Hatta platform üzerindeki en dolgun içerikli Türk kanallarından birini kurmuş durumda.

Genelde kendi mesleğine ilişkin verdiği bilgiler aslında hepimizin hayatında uygulaması gereken şeyleri de içeriyor. Mesela karar almak gibi:

Eğer aranızda henüz iş görüşmesine gitmeyen varsa, mesleğiniz ne olursa olsun hızlı ve doğru karar alma sürecinin, aldığınız eğitimden bile daha ikna edici olduğunu vurgulamam gerekiyor.

Eğer Bilgem Çakır’la henüz tanışmadıysanız tanışmanızı ve videolarını takip etmenizi öneriyoruz.