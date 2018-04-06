İsveç merkezli lüks otomobil üreticisi Koenigsegg, yeni gözdesi için öyle bir anahtar tasarladı ki bu fiyata, Türkiye’deki vergiler ve doların yükselişini hesaba katmadan 250 tane iPhone X ya da bir Ferrari marka araba alabiliyorsunuz. Zenginin parası daha harcanmadan, çenemizi nasıl yorduğunu gösteren bir örnekle daha karşınızdayız.

Koenigsegg, dünyanın en lüks otomobillerini üreten sayılı şirketin arasında bulunuyor. Son derece özel olarak tasarlanan araçlar, gene son derece özel olan kişilerin milyon dolarlarına hitap ediyor ve bu yüksek bedeller karşılığında, SpaceX’in roketlerinde kullanılabilecek güçteki motorları sokaklara indiriyorlar.

Ancak böyle bir lüksün tamamlayıcı ögeleri de olmak zorunda. Yoksa her şey bir anda anlamını yitirecek. Mesela cüzdan, çakmak ve araba anahtarı üçlüsü gibi. Ama Koenigsegg’in gözü bu kadar alçaklarda değil. Zira Agera R modeli için geliştirdiği yeni anahtar, durumu tam anlamıyla gözümüze sokuyor.

Koenigsegg Agera R, rakiplerine göre önemli farkları bulunan bir araç:

Bu da binlerce dolarlık anahtarı:

Biz otomobil vergilerimizin nasıl ödeyeceğimizi düşünüp, yeni arabamızın kaç yıl taksidi kaldığını planlarken, birisi çıkıp dalga geçer gibi bu anahtarla arabasını çalıştırıyor. Bu kişiler için bir araç koleksiyonu kurmak ve küçük oyuncaklar satın almak, gayet doğal tabii.

Üstelik bu anahtarın fiyatıyla 250 adet iPhone X, yaşadığınız şehrin en gözde yerinden naif ve dayalı döşeli bir ev, orta sınıf 10 araba alabilirsiniz. Gene de boşa harcayacak 250 bin dolarınız varsa en iyisi Silikon Vadisi’ne gidip bir şirket bile açabilirsiniz. Eğer bu seçenekleri sevmediyseniz, size Ferrari 488GTB modelini önerebiliriz çünkü kendisinin fiyatı 242 bin dolar. (Elbette Türkiye'de daha pahalı)

Gümüşle yapılmış bu anahtarın bu kadar pahalı olmasını sağlayan şey, tabii ki sadece zenginlere özel olması. İşin teknik tarafında ise kenarlarına dizili olarak duran 40 karatlık elmaslar var.

Eğer kenarda köşede birikmiş paranızla bir Koenigsegg Agera R almış olsaydınız, kalanları da satıp bu anahtarı satın alır mıydınız?