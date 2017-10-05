Koenigsegg Agera RS, geçen ay Bugatti Chrion'un yaptığı 0-400-0 rekorunu adeta altüst ederek aşılması zor bir rekora imza attı.

Dünyanın en üst düzey otomobillerinin yarışı nasıl olurdu? Geçtiğimiz aylarda Bugatti Chrion tarafından kırılan 0-400-0 rekoru Koenigsegg Agera RS tarafından adeta parçalandı.

Koenigsegg tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Bugatti’nin 0-400-0’da kırdığı 42 saniyelik dünya rekoru Agera RS tarafından fark atılarak geçildi.

Öncelikle bu sürede neler yapıldığından bahsedelim. Araçlar ilk başta kalkış yapıyor ve 0’dan 400’e kadar hız yapıyor. 400 geçildikten sonra yine güvenli bir şekilde durmaya çalışıyor. İşte dünya rekoru bu sürenin toplamıyla oluşuyor. Geçtiğimiz ay 1500 beygir gücündeki Bugatti Chiron bu rekoru 42 saniyeye çekerek sağlam bir başarı elde etmişti.

Bu misillemeyi gören Koenigsegg ise, 1341 beygir gücündeki Agera RS’i ile Bugatti’nin rekoruna yaklaşık 6 saniye fark atıp 36,44 saniyeye indirdi.

Markanın CEO’su Christion von Koenigsegg’in canlı olarak takip ettiği rekor denemesinde 0’dan 400’e yalnızca 26,88 saniyede çıkmayı başaran Agera RS, bu değeri yapmak için 1.958 metre yol kat etti. Bu hıza ulaşmasının ardından toplamda 9,56 saniye boyunca fren yapan araç 483 metre sonra durabildi.

Denemede 0-403-0’lık değere 37,28 saniyede ulaşmayı başaran Agera RS’in bu rekoruna başka firmalardan cevap gelecek mi, bekleyeceğiz.