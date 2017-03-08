İsveçli süper spor otomobil üretici Koenigsegg, bu kez çok büyük oynadı. Adını mitolojik yaratık Grifon'dan alan Agera RS Gryphon, dünyanın en haşmetli otomobillerinden biri.

İsveçli Koenigsegg, diğer İsveç markalarına pek benzemez. Volvo ve IKEA gibi markalar sağlamlık ve modern sadelik vaat eder, Koenigsegg ise akıllara durgunluk veren fiyatlarla uzay gemisi ile karıştırabileceğiniz otomobiller üretir.

Koenigsegg'in standart (böyle bir araç için standart demek ne kadar doğru bilemiyoruz) Agera RS modeli çok pahalı ve çarpıcı ama her nasılsa Gryphon ondan bile etkileyici. Aracın gövdesi tamamen karbon-fiberden üretildi ve üzerine “gerçek altından” şerit çekildi. El yapımı otomobil, Ettore "Blaster" Callegaro isimli usta tarafından parça parça inşa ediliyor. Spoyler, motor, çıtalarda da 24 ayar altın kullanılıyor.

İç tasarımda da bolca “altın” var. Zira ustamız, kokpitte gerçek altınla kaplanmış ipliklerden sıkça faydalanmış. Buna ek olarak siyah alüminyum, karbon elfay, altın (evet altın) koltuk parçaları ve altın havalandırma ızgaraları otomobilin içine serpiştirilmiş. Yani aracı nereye park ettiğinize dikkat etmenizi öneririz.

Diğer muazzam bir noktaysa, Gryphon'un 1360 beygirlik çift turbo şarjlı ve 8 silindirli motoru. Koenigsegg, aracın ağırlık/güç oranının 1: 1'e yaklaştığını iddia ediyor. Bu doğru gibi, zira aracın ağırlığı sadece 1395 kilo. Söz konusu güç dengesi akılları baştan alabilecek bir değer.

Elbette Koenigsegg Agera RS Gryphon bunlarla yetinmiyor. Bluetooth, Apple CarPlay ve çıkarılabilir bir sert tavan aracın iç ve dış tasarımını tamamlıyor. Henüz hızlanma ve son sürat değerleri açıklanmamış ama 1360 beygirlik inanılmaz bir güç ağırlık oranlı otomobil, rekora koşacaktır diye düşünüyoruz.

Gelelim fiyat konusuna... İsveçli süper spor otomobil üreticisi henüz fiyat hakkında açıklama yapmadı. Lakin önceki modeller düşünüldüğünde uzay gemisi kılıklı aracın fiyatı 2 milyon dolardan aşağı olmayacaktır.