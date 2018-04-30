Kola İçmenin Etkilerini Her Gün 10 Kola İçerek Gösteren Adam

Kolanın 'sağlığa zararlı' olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak tüketiminin vücudumuza etkilerini tam olarak görebilmemiz için, George Prior isimli bir adam, bir ay boyunca her gün on kola içmiş.

İşlenmiş gıdaların ve özellikle kola gibi büyük oranda kimyasal içeren gıda ürünlerinin sağlığa verdiği zarar, biz beslenme konusunda bilinçlenmeye başladıkça ortaya çıkıyor. Kolanın da özellikle içinde bulundurduğu şeker miktarı sebebi ile vücuda birçok zararının bulunduğu biliniyordu. Ancak yine de tüketimi konusunda bir azalma bulunmayan kola ile ilgili gerçekleri ortaya koymak için George Prior isimli adam enteresan bir deney yaptı.

Bir ay boyunca her gün 10 kola içen adam, deney sonrasında vücudunda meydana gelen değişiklikleri paylaştı. 'Her Gün 10 Kola' ismini verdiği deney süresince 10 kilo alan Prier, 76 kiloluk sağlıklı bir bireyken bir ay içerisinde 86 kiloya ulaştı ve vücudundaki yağ oranı %60 arttı. Bu deney süresince beslenme alışkanlıklarında başka değişiklik yapmadığını ifade eden Prier'in deneyi, kolanın zararlarının boyutunu da gözler önüne serdi.

Prier deneyinin amacını 'Verilen diyet önerilerinin çoğu ‘yeme' üzerine. Ancak içtiğimiz şeyler, bazen yediklerimizden daha zararlı olabiliyor. Buna dikkat çekmek istedim' diyerek açıkladı. Vücudunda yaşanan değişimi de fotoğraflar ile gösteren Prier, yaptığı deney ile beslenme alışkanlıklarımıza dahil ettiğimiz birçok ürünün aslında bizi nasıl etkilediğini de göstermiş oldu.