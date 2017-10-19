Firmaların müşterileriyle iletişim kurmalarını kolaylaştıran en büyük yardımcılardan biri olan ve chatbot olarak bilinen sohbet botlarını yapmak için kodlama bilmeniz gerekmiyor. Bazı platformlar üzerinden de bu işi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Sohbet botu uygulamalarının giderek artan kullanımları nedeniyle işletmeler artık daha fazla müşteriye ulaşabiliyorlar.

Sohbet botları halen yeni gelişmekte olan bir teknoloji ama, teknolojiye daha yatkın nesiller yetiştikçe, sohbet botları için kullanım ve fırsat imkanları da artıyor.

Sohbet botları işletmeler ve müşteriler arasında iletişim köprüsü olma özelliği gösteriyorlar. Her ne kadar sohbet botu yapmak için gelişmiş kodlama bilgisi gerekse de, bazı yazılımlar ve platformlar bu ihtiyacı ortadan kaldırabiliyor.

Öyle platformlar var ki, tek satır kod yapmadan sohbet botu yapmanıza imkan sağlıyorlar.

2015 yılında hayata geçen Chatfuel, Faebook Messenger’a uyumlu sohbet botu yapımını kolaylaştırmak üzere yola çıkmış. Uygulama, kullanıcıların içerik kartlarını otomatik olarak paylaşmalarına, Messenger sohbetlerindeki bilgileri formlar üzerinden toplayarak anlık cevaplar sağlamalarına, yapay zeka kullanarak müşterilerin cevaplarını algılayarak bu doğrultuda yanıtlar vermelerine imkan sağlıyor. Adidas, MTV, British Airways ve Volkswagen gibi firmalar, Chatfuel üzerinden sohbet botları kullanıyorlar.

Botpress geliştiricilere çok sayıda açık kaynaklı sohbet botu projeleri sağlayarak, zaman tasarrufu yapmalarını sağlıyor. Gelişmiş, açık kaynaklı modül koleksiyonu sunan botpress, bu projelerin büyük bölümünü ücretsiz olarak yayınlıyor.

Facebook Messenger Platform, kullanıcıların Facebook’un kendi sayfası içerisinde sohbet botu yapmalarına olanak sağlıyor. Fakat kurulumunu kullanıcıların bizatihi yapmaları gereken daha fonksiyonel bir işleyiş söz konusu. Facebook, Messenger eklentisi, Messenger kodları ve bağlantıları, müşteriye uygun, yapılandırılmış şablonlar ve ‘Hoşgeldiniz’ ekranı sunuyor. CNN ve Poncho, Facebook Messenger’ı sohbet platformu olarak kullanıyorlar.