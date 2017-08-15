Kolombiya’da İki Yeni Türk Dizisi Yayına Başlıyor!

Kolombiya’daki kanallardan Canal Uno, yeni yayın programında iki Türk dizisinin bulunduğunu açıkladı.

Kanalın yayınlayacağı iki diziden birincisi başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı, Star TV’de yayınlanan ve toplam 32 bölümde oluşan Cesur ve Güzel oldu. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizi, Kolombiya’dan önce Meksika, Peru, Şili, Yunanistan ve Kosova gibi birçok ülkede daha yayınlanmıştı.

Kanalın yeni sezonda yer vereceği ikinci Türk dizisi ise Öyle Bir Geçer Zaman ki oldu. 2010 ve 2013 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan dizi, yine öncesinde Arjantin, Porto Riko, Şili ve Yunanistan gibi ülkelerde gösterime girmişti.

Türk dizilerinin yurt dışında oldukça popülerleştiğine daha önce de şahit olmuştuk. Yine Star TV’de yayınlanan SÖZ dizisi Breaking Bad’le aynı listede bulunduğu, dünyanın en çok sevilen yapımları sıralamasında ilk 5 içinde yer almıştı.

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı yeni orijinal Netflix yapımı dahil olmak üzere daha birçok kaliteli yapımın zamanla yurt dışında yayınlanacağını düşünüyoruz.