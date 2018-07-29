Türk Takımı, Futbolcularla Google Translate İle Anlaşıyor

Kolombiyalı iki futbolcuyu renklerine bağlayan Çermikspor, İspanyolca bilen tercümanları olmadığı için futbolcularla Google Translate aracılığıyla iletişim kurmaya çalışıyor.

Ülkemiz insanı, genel olarak pratik zekasıyla tanınır. Bu özelliğimiz sayesinde bazı işlerde çok başarılı olabiliyoruz. Yaşanan son pratik zeka örneği ise futbol alanından geldi. Geçen sene mücadele ettiği Diyarbakır 1. Amatör ligden Amatör Lig’e yükselen Çermikspor, Kolombiya genç milli takımından transfer ettiği oyuncuları Luis Alberto ve Diego Alejandro ile Google Translate yardımı ile iletişim kuruyor.

Çermik Spor’da İspanyolca bilen kimsenin olmamasından dolayı üretilen bu çözüm, şu anda sorunsuz işliyormuş gibi görünüyor. Zaten son derece sınırlı olan bütçesini tercümana vermek istemeyen spor kulübü, bu formülü tüm sezon devam ettirecek gibi duruyor.

Konu hakkında açıklama yapan Çermikspor teknik direktörü Hacı Eroğlu, “Menajerler aracılığı ile Kolombiyalı iki futbolcuyu transfer ettik. Ama iletişimde sıkıntı çekiyoruz. Şimdilik cep telefonlarına indirdiğimiz çeviri uygulamalarıyla anlaşıyoruz. Onlar da ilçeye ve bize alıştı. Kolombiyalı iki futbolcunun lisans bedelleri ve yıllık alacakları ise Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu tarafından karşılanacak. Kendisine bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İlk kez oynayacağımız Süper Amatör Lig'de şampiyonluğu hedefliyoruz. Takımı da buna göre kuracağız. 10 Ağustos'ta bütün takım ilçede toplanacak, daha sonra da kamp dönemi başlayacak" dedi.

Transfer olarak yerel anlamda büyük ses getiren Kolombiyalı futbolcuların, 50 bin nüfuslu ilçede büyük bir sevinçle karşılandığı açıklandı. Kahveye çağırıp çay ikram eden Çermikspor’lu taraftarlar, Kolombiyalı futbolcularla şimdiden anlaşmaya başlamışlar gibi duruyor. Galatasaray’ın efsane isimlerinden olan kaleci Faryd Mondragon’dan dolayı Galatasaray’ı tuttuklarını söyleyen Kolombiyalı futbolcular, ülkemizde amatör liglerdeki futbolun gelişmesinde de katkı sağlaması bekleniyor.