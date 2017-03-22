Türk Lise Öğrencileri Kansere Alternatif Çözüm Geliştirdi

İzmir Özel Karşıyaka Bilim Doğa Anadolu Lisesi öğrencileri geliştirdikleri alternatif kolon kanseri tedavisi sayesinde Hard Üniversitesi başta olmak üzere pek çok yerden davet aldı.

İzmir Özel Karşıyaka Bilim Doğa Anadolu Lisesi öğrencileri Ece Mutluay, Fikret Ergüven, Simay Sunarer ve Sude Filiz kolon kanserinin engellenmesi adına geliştirdikleri yöntem sayesinde projelerini dünyaya anlatmak için ABD, Brezilya ve Prag'taki köklü kurumlardan davet aldı.

Okulun kimya öğretmenlerinden Ayşe Karadeniz Yazıcı'nın danışmanlığında faaliyet yürüten bilimsel proje ekibi "Zeytin Yaprağı ve Dereotu Çayının İn Vitro Antioksidan Özellikleri ve Kolon Kanser Hücrelerine Etkisi' ve "Buğday Çimi Suyunun DLD-1 Kolon Kanser Hücrelerine Etkisi ve İn Vitro Antioksidan Özellikleri" gibi projeler üzerine çalışmalar yaparak dünyaya adını duyurmayı başardı.

Harvard Medical School başta olmak üzere Las Vegas, Brezilya ve Prag'taki çeşitli akademik etkinliklerde projelerini tanıtacak olan İzmirli öğrenciler ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yola çıkacak.