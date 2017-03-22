  • Türk Lise Öğrencileri Kansere Alternatif Çözüm Geliştirdi

Kolon Kanseri'ne Alternatif Çözüm Bulan Türk Lise Öğrencileri'ne Harvard Üniversitesi'nden Davet!
2
1
0
0
0
Kolon Kanseri'ne Alternatif Çözüm Bulan Türk Lise Öğrencileri'ne Harvard Üniversitesi'nden Davet!
İzmir Özel Karşıyaka Bilim Doğa Anadolu Lisesi öğrencileri geliştirdikleri alternatif kolon kanseri tedavisi sayesinde Hard Üniversitesi başta olmak üzere pek çok yerden davet aldı.

İzmir Özel Karşıyaka Bilim Doğa Anadolu Lisesi öğrencileri Ece Mutluay, Fikret Ergüven, Simay Sunarer ve Sude Filiz kolon kanserinin engellenmesi adına geliştirdikleri yöntem sayesinde projelerini dünyaya anlatmak için ABD, Brezilya ve Prag'taki köklü kurumlardan davet aldı.
İLGİLİ HABER

Bilim İnsanları, Kara Delikleri Keşfetmek İçin Yeni Bir Simülasyon Geliştirdiler!

Okulun kimya öğretmenlerinden Ayşe Karadeniz Yazıcı'nın danışmanlığında faaliyet yürüten bilimsel proje ekibi "Zeytin Yaprağı ve Dereotu Çayının İn Vitro Antioksidan Özellikleri ve Kolon Kanser Hücrelerine Etkisi' ve "Buğday Çimi Suyunun DLD-1 Kolon Kanser Hücrelerine Etkisi ve İn Vitro Antioksidan Özellikleri" gibi projeler üzerine çalışmalar yaparak dünyaya adını duyurmayı başardı.

Harvard Medical School başta olmak üzere Las Vegas, Brezilya ve Prag'taki çeşitli akademik etkinliklerde projelerini tanıtacak olan İzmirli öğrenciler ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yola çıkacak.

Telefonunuzla Mükemmel Videolar Çekmenizi Sağlayan Aparat: DJI OSMO+ ve Mobile -Videomuz için buraya tıklayın!
Emoji İle Tepki Ver
2
1
0
0
0
Yorumlar