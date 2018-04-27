Gelişen teknoloji ile birlikte adeta bilim kurgu filmleri gerçeğe dönüşüyor. Şimdilerde Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen akıllı saat ile birlikte kolunuz dokunmatik ekrana dönüşecek.

Çocukluğumuzun çizgi filmlerinde ve bilim kurgu filmlerinide gördüğümüz ancak ‘Bu da olmaz herhalde’ dediğimiz teknoloji, gerçek oldu. Bu bağlamda Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacılarının çalışmaları sonucu üretilen ve ‘LumiWatch’ adı verilen saat ile birlikte kolunuz, dokunmatik ekrana dönüşecek. Ufak bir el hareketi ile saatin kilidini açacağınız teknolojide, uygulamaları tam olarak kolunuzun üzerinde görebileceksiniz.

Araştırmacılar tarafından geliştirilen akıllı saatin prototipine bakılacak olursa, LumiWatch oldukça iyi görünüyor. Bu bağlamda akıllı saat sahip olduğu projektör sayesinde, kullanıcısının koluna akıllı telefon boyutlarında bir dokunmatik ekran yansıtacak. Oldukça kolay kullanıma sahip olan cihaz’ın kilidini, elinizi sağa veya sola kaydırarak açabileceksiniz.

Projektör, derinlik sensörü, metal muhafaza ve bataryadan oluşan LumiWatch; kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere üç adet de lazer kullanacak. Eğer saatin güneş ışığında kullanılıp kullanılmayacağından endişeliyseniz, içiniz rahat olsun. Çünkü LumiWatch kullanıcılarına, güneş ışığında dahi görünebilecek düzeyde parlaklık sunuyor.

Akıllı saatin donandığı özellikleri merak edecek olursanız LumiWatch, 15 saatlik lümen, sürekli 2D parmak izleme, Qualcomm 1.2 Ghz dört çekirdekli işlemci, 768MB RAM, 4GB bellek, Bluetooth, Wi-Fi ve 740 mAh lityum iyon pile sahip. Android 5.1 sürümü ile çalışan akıllı saati, sürekli kullanmamanız halinde pilinin tüm gün yeteceği söyleniyor.

Başta da dediğimiz gibi bilim kurgu filmlerinden esinlenilen saatin prototip fiyatının 600 dolar olduğu açıklandı. Bu bağlamda cihazın piyasaya girmesi ve Türkiye’ye sunulması sonrası, saate çok fazla ilgi duyulacağını düşünüyoruz.