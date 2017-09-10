Komplo Teorisyenlerine Göre Son Kasırgalar İnsan Yapımı

NASA uydu görüntülerinden yola çıkan bazı kimseler Atlantic’i vuran son fırtınaların insan yapımı olduğuna kesin kanaat getirmişler.

Yağmur örnekleri toplayarak yüksek seviyelerde alüminyum kirliliğine dair deliller toplayan aktivist Patrick Roddie, Harvey ve Irma kasırgalarının tuhaf şablonlarını gösteren uydu resimlerine ulaştı.

NASA uydularından gelen görüntüler, kasırgaların izledikleri yolun ‘şüpheli’ olduğuna işaret ediyor gibiler. Roddie, YouTube’daki ‘Ear of Wisdom’ adlı kanalına yüklediği bir saatten fazla süren video açıklamasında bu teoriye nasıl ulaştığına dair detayları anlatıyor.

Söz konusu videoda, normalde ancak kimyasal gazların enjekte edildiği ve elektromanyetik olarak sıkıştırılmış bulutlarda görülebilecek dalgalı şablonlar, dumansı alanlar ve tüysü yapılar gözleniyor.

Roddie’nin iddiasına göre bu özellikler mevcut kasırgaların çevresinde ve kat ettikleri mesafe üzerinde görülmüş.

Tabii bu teori üzerine bir takım komplo teorisyenleri Harvey ve Irma’nın (ve tabii yakında gelmeleri beklenen Jose ve Katia fırtınalarının da) insanlar tarafından suni olarak oluşturulan fırtınalar olup olmadıklarına dair yorumlar yapmaya başladılar.

Tekrar söylemek gerekirse bunlar sadece bir kişiye ait teoriler ve doğruluklarına dair somut bir delil bulunmuyor. Fakat son zamanlarda Atlantic boyunca geçiş yapmakta olan fırtına sayısındaki artışın korkutucu bir gelişme olduğuna işaret etmek için dile getirmeye değer buluyoruz. Zira bu fırtınaların insan yapımı oldukları doğru ama, insanların ‘küresel ısınma’ya neden olmaları yüzünden gerçekleşen insan yapımı fırtınalar diyebiliriz.

İklim değişiminin somut etkilerini görmeye başlıyoruz. Belki fırtına hattı üzerinde bulunan 28 milyon dolarlık malikanesinin de risk altında olması nedeniyle Donald Trump’ da iklim değişimi konusunu bu vesileyle daha ciddiye alacaktır artık.