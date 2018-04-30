Gökten Düşen Gizemli Cisim Şaşkınlık Yarattı!

Ay'ın yakınından geçen cisimlerin gizemi hala açıklığa kavuşturulmamışken şimdi de İngiltere'de yaşanan bir fırtına sırasında gökten gizemli bir cisim düştü. Ne olduğu henüz anlaşılamayan cisim, komplo teorisyenlerine önemli bir malzeme olabilir.

İngiltere’nin Bridgwater kentinde yaşanan şiddetli fırtına sırasında kente bir yıldırım düştü. Yıldırımın ardından ise ne olduğu belirlenemeyen bir nesne gökyüzünden yere çakıldı. Tüm bu olaylar yaşanırken Megan Taylor’un kamerası kayıttaydı.

İngiltere’nin önemli gazetelerinden biri olan The Daily Mail’e konuşan Taylor olay hakkında, ‘’Daha önce böyle bir yıldırıma şahit olmadım, ayrıca yıldırım sırasında gökten bir şeylerin düştüğünü de görmemiştim.’’ dedi.

Taylor’un çektiği videoyu sosyal medyada yayınlamasıyla birlikte gizemli cisim hakkındaki tahminlerin de ardı arkası kesilmedi. Bazıları cismin bir kuş olabileceğini söylerken, bazıları da bir kuş için fazla büyük olduğunu belirtti.

Haber sırasında Steven Spielberg’in yönetmenliğini üstlendiği 2005 yapımı Dünyalar Savaşı filmindeki uzaylıların yıldırım sırasında yere indirme yaptığı sahneyi hatırlatan The Daily Mail, olaylar arasındaki benzerliğe dikkat çekti.